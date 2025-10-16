'उन्होंने लव यू बोला, मैंने लव यू टू', पप्पू यादव ने बताया पीएम मोदी से हुई थी क्या बात

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान से पहले राजधानी पटना में 'पंचायत आजतक बिहार' का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते महीने जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मंच पर मुलाक़ात हुई थी तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी.

पप्पू यादव ने बिहार की इकॉनमी को लेकर एनडीए पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में कभी इकॉनमिक सॉल्यूशन नहीं खोजा गया. हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात हुई. पिछले 20 सालों से डबल इंजन की सरकार रही लेकिन बिहार की एवरेज इनकम 33 से 36 हजार रुपये ही है.

राहुल गांधी की नीतियों का समर्थन

पप्पू यादव ने राहुल गांधी की यात्राओं और उनकी पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन से जुड़ी पॉलिसी का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी और कमजोर वर्गों के हक में काम किया. प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और पंचायतों में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की पहल की.

PM और पप्पू यादव के बीच क्या बातचीत हुई?

पप्पू यादव ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी बोले 'लव यू', मैंने भी कहा 'लव यू टू'." उन्होंने कहा कि बिहार के डेवलपमेंट पर सीरियसली काम नहीं हुआ. वंदे भारत ट्रेन जैसी स्कीम्स भी बिहार को नहीं मिलीं.

स्मार्ट मीटर और नोटबंदी पर हमला

पप्पू यादव ने स्मार्ट मीटर और नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर घोटाले में बड़े कैपिटलिस्ट्स का फायदा हुआ है. नोटबंदी को "सबसे बड़ा धोखा" बताया और कहा कि इससे गरीबों को नुकसान हुआ. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "नोटबंदी में मरने वाला कोई मिया नहीं था, सब हिंदू थे."

बीजेपी और घुसपैठ पर सवाल

पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि 11 सालों में 400 भी घुसपैठिए तक क्यों नहीं निकाले गए? उन्होंने कहा कि SIR और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है. "49 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर दिखा दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का नोटिस तक नहीं भेजा गया."

