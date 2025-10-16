'RJD को कांग्रेस का सम्मान करना होगा...', सीट शेयरिंग पर तेजस्वी को पप्पू यादव की सलाह

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होंगे और नतीजा 14 नवंबर को आएगा. मतदान से पहले राजधानी पटना में आजतक के विशेष कार्यक्रम 'पंचायत आजतक' का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में बिहार की पॉलिटिक्स, सामाजिक मुद्दों और इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा की गई. 'कांग्रेस का हाथ... पप्पू के साथ' सत्र में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हुए.

पप्पू यादव ने सीट बंटवारे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आग नेताओं के बीच लगी है. पब्लिक न इस चीज़ से ख़ुश और न ही दुख है. वो जानते हैं कि कोई भी आएगा तो चोर ही आएगा. जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बिहार में हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा गया ना कि आर्थिक सॉल्यूशन.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भीख मांगकर थक गए कि बिहार को एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी दें.'

चीनी मिल के मुद्दे पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 41 साल पहले बिहार 40 फीसदी चीनी एक्सपोर्ट करता था. लेकिन, आज हमारे पास महज़ चार फीसदी चीनी का काम बचा है और अब बस नौ चीनी मिल बची हैं. प्रधानमंत्री मोदी जब पहले मोतिहारी गए थे तो कहा था कि यहां के चीनी मिल का चीनी पियेंगे. लेकिन, माफियाओं ने सारे चीनी मिल को बेच दिया और कुछ लोगों की हत्या कर दी.

पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बीते 20 सालों से बिहार में है. एनडीए बिहार में 16 सालों से है. डबल इंजन की सरकार इतने लंबे समय रही. बिहार की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय 33 से 36 हज़ार है. लगभग चार करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं. तीन करोड़ लोग मजदूरी करने गए हैं और 65-67 लाख लोग बिहार छोड़कर पढ़ने गए हैं. इन मुद्दों पर चुनाव के दौरान कभी भी चर्चा ही नहीं होती है. जो लोग अस्थायी से रूप से काम कर रहे हैं और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें कुछ पैसे दे दिए जा रहे हैं और वोट ले लिए जा रहे हैं.

कांग्रेस-आरजेडी के सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या बोले पप्पू यादव?

पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी के बारे में तो सब जानते हैं. हम तो आरजेडी के साथ आपसी समझ करके चलते रहते हैं. अब तो आदत सी हो गई है कि हम आरजेडी के तरीके के साथ चलत रहो. जो कांग्रेस देश को आज़ाद कराया, जो कांग्रेस देश के आर्थिक हालात को सुई से लेकर परमाणु तक पहुंचाया उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है. उस कांग्रेस को समझना पड़ेगा ही. उसके कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करिए. कांग्रेस आपका सम्मान कर रही है तो आपको भी करना होगा. कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा गठबंधन को तवज्जो देती है. पार्टी को जो सीट मिलती है उसपर चुनाव लड़ती है. ऐसा कहा जाता आया है कि जिसका फल होता है वह झुक जाता है तो अगर आरजेडी को नेतृत्व करना है तो उन्हीं को रास्ता निकालने की ज़रूरत है. उन्हें अपने गठबंधन को समझना होगा.

उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन पर ध्यान दिया जाए. सही मायने पर वह कैडर बेस्ड पार्टी है और हम उसे भूल जाते हैं. वह पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है. CPI(M) पर भी ध्यान देना होगा. कांग्रेस भी कभी भी अपने सिद्धांतों और मुल्यों से विपरीत नहीं चल सकती. कांग्रेस हमेशा देश के आम लोग, मिडिल क्लास के लोग और ग़रीब लोगों की चर्चा करता है. ये आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक जारी है.

