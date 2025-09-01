scorecardresearch
 

Feedback

'नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं...', तेजस्वी यादव का बिहार CM पर हमला

राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने नीतीश कुमार को "भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह" बताया और कहा कि उनकी सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं.

Advertisement
X
तेजस्वी ने कहा- बिहार को "डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए".- (File Photo: ITG)
तेजस्वी ने कहा- बिहार को "डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए".- (File Photo: ITG)

बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है. कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने नीतीश कुमार को "भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह" करार दिया और कहा कि राज्य में हो रहे घोटालों पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, “मुख्यमंत्री अब होश में नहीं हैं और न ही उनके पास बिहार के लिए कोई दृष्टि है. जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी.”

भ्रष्टाचार पर हमला
तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में राज्य के इंजीनियरों के पास 100 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले. तेजस्वी ने कहा, “जिन्हें घोटालों पर बोलना चाहिए, वे खुद भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

पप्पू यादव मंच से नीचे बैठकर भाषण सुनते रहे.- (Photo: Screengrab)
राहुल-तेजस्वी के मंच पर फिर नहीं मिली पप्पू यादव को जगह, सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठे- VIDEO 
Devastating floods in the country, Rahul and Tejashwis attack, Modis message at the SCO.
देश में बाढ़ का कहर, राहुल-तेजस्वी की यात्रा में शक्ति प्रदर्शन; देखें बड़ी खबरें 
राहुल गांधी का 'हाइड्रोजन बम' और मराठा संग्राम! देखें 'न्यूजरूम' 
The conclusion of the Voter Rights Journey, the opposition raises their voice.
वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर विपक्षी हुंकार, ये नेता रहे मौजूद 
Akhilesh Yadav tejashwi yadav cm face declared
नाम तेजस्वी का, काम अखिलेश अपना कर गए... पटना में राहुल के सामने दावेदारी के ऐलान का यूपी कनेक्शन! 

केंद्र सरकार पर भी निशाना
तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया. उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन (SIR) के दौरान चुनाव आयोग की मदद से लाखों नाम काटे गए, जिससे यह साफ है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है.

Advertisement

उन्होंने कहा, “दो बड़े भाजपा नेता चुनाव आयोग के सहारे लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं. लेकिन बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी.”

"डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए"
अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर अपने विकास योजनाओं की नकल करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार बार-बार हमारी योजनाओं की कॉपी करते हैं. अब बिहार को डुप्लीकेट नहीं, बल्कि एक ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए.”

पीएम को बताया "झूठ की फैक्ट्री"
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं. “प्रधानमंत्री खुद झूठ की फैक्ट्री हैं. बिहार की जनता सब समझ चुकी है और इस बार वे एनडीए को बाहर का रास्ता दिखाएंगे.”

कार्यक्रम में शामिल भीड़ से तेजस्वी यादव ने अपील की कि वे लोकतंत्र बचाने के लिए वोट का सही इस्तेमाल करें. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता भ्रष्टाचार और झूठ बोलने वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement