महागठबंधन में एक अनार सौ बीमार, तेजस्वी के ऑफर पर न मुकेश सहनी और ना लेफ्ट खुश

बिहार चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है. विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात फाइनल होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब इसे लेकर रार बढ़ती दिख रही है. रविवार की देर रात तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद बाहर निकले मुकेश सहनी ने दावा किया था कि बात फाइनल हो गई है और दो दिन में इसका ऐलान कर दिया जाएगा.

अब वही मुकेश सहनी नाराज नजर आ रहे हैं. दरअसल, महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही तीन लेफ्ट पार्टियां, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) हैं. पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की महागठबंधन में एंट्री तय मानी जा रही है. हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है.

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और महागठबंधन में शामिल हर दल चाह रहा है कि अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे. ऐसे में स्थिति 'एक अनार, सौ बीमार' जैसी बनती दिख रही है. मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी 40 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है. उसकी मांग यह भी है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए.

सूत्रों की मानें तो मुकेश सहनी की पार्टी को तेजस्वी यादव ने 12 सीटें ऑफर की हैं. महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक में तेजस्वी यादव के 12 सीटें ऑफर करने के बाद मुकेश सहनी की उनके साथ वन टू वन मीटिंग भी हुई. तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मुलाकात देर रात दो बजे तक चली.

Advertisement

यह भी पढ़ें: '25 से 30 नरेंद्र और नीतीश' vs 'छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह'! बिहार में शुरू हो गई नारों की फाइट

आरजेडी के ऑफर पर सीपीआई (एमएल) भी नाखुश है. एक दिन पहले हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने सीपीआई (एमएल) को 19 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था. इस पर सीपीआई (एमएल) ने असहमति जताई. खबर थी कि सीपीआई (एमएल) ने महागठबंधन को 40 सीटों की फाइनल लिस्ट सौंप दी है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनावः जन सुराज की पहली लिस्ट में होगा प्रशांत किशोर का नाम? कहां से लड़ेंगे चुनाव

अब कहा जा रहा है कि सीपीआई (एमएल) 7 अक्टूबर को 30 उम्मीदवारों की अपनी फाइनल लिस्ट आरजेडी को सौंपेगी. सीपीआई (एमएल) सूत्रों का कहना है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलीं, तो सभी विकल्प खुले हैं.

सामने आया था ये फॉर्मूला

महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आया था, उसमें विपक्षी गठबंधन की अगुवा आरजेडी के 145 और कांग्रेस के 56 से 58 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात थी. कहा जा रहा था कि वीआईपी को 18 से 20, लेफ्ट पार्टियों को 22 सीटें मिल सकती हैं. अब संकट यह है कि लेफ्ट पार्टियां . वहीं, कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिल सकती हैं. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के खाते में 18 से 20 सीटें आ सकती हैं. लेफ्ट पार्टियों को 22 सीटें लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती हैं. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. सूबे की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होना है.

---- समाप्त ----