बिहार चुनावः जन सुराज की पहली लिस्ट में होगा प्रशांत किशोर का नाम? कहां से लड़ेंगे चुनाव

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी करेगी. इस लिस्ट में पार्टी सौ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है.

प्रशांत किशोर कर सकते हैं सौ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान (Photo: PTI)
बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं. चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की कवायद तेज कर दी है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे.

जन सुराज की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि पहली सूची में कितने कैंडिडेट होंगे. लेकिन माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहली लिस्ट में सौ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं. नजरें इस बात पर भी हैं कि पहली सूची में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान होगा या नहीं.

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वह चुनाव लड़ सकते हैं. इस पर फैसला पार्टी को लेना है. प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने और संभावित सीट को लेकर यह संकेत किया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे, तो अपनी जन्म भूमि से लड़ेंगे या फिर अपनी कर्म भूमि से.

यह भी पढ़ें: महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, लेकिन CM फेस पर पेच... बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिल सकती हैं कितनी सीटें?

पीके के चुनाव लड़ने को लेकर श्याम किशोर ने कहा है कि वह अपनी जन्म भूमि करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं. प्रशांत किशोर अगर करगहर से चुनाव लड़ते हैं, तो इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होने हैं. करगहर ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसलिए समीकरणों को देखते हुए भी प्रशांत किशोर के इस सीट से मैदान में उतरने की संभावनाएं अधिक मानी जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: NDA में सीट शेयरिंग पर खींचतान, चिराग की पार्टी ने कहा- PK की जन सुराज से गठबंधन के दरवाजे खुले

चर्चा इस बात की भी है कि प्रशांत किशोर अगर करगहर से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो क्या वह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे? प्रशांत किशोर ने खुद भी इस बात के संकेत दिए हैं कि वह राघोपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं. प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरते हैं, इस सीट के लिए पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी.

