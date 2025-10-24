बिहार में महागठबंधन को तीन सीटों पर मिली एकजुटता, दो पर कांग्रेस और एक सीट पर VIP ने नाम वापस लिया

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन महागठबंधन को तीन सीटों पर एकजुटता की बड़ी सफलता मिली है. वारसलीगंज और प्राणपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लेकर आरजेडी के उम्मीदवारों को रास्ता दिया, जबकि बाबूबरही में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया.

वारसलीगंज में कांग्रेस के सतीश सिंह ने नामांकन वापस किया, जिससे आरजेडी की अनिता देवी माहतो चुनाव मैदान में अकेली हैं. प्राणपुर में कांग्रेस के तौकीर आलम ने नामांकन वापस लिया, जबकि आरजेडी की इशरत परवीन नामांकन के साथ मैदान में हैं. बाबूबरही से वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस कर दिया और आरजेडी के अरुण कुशवाहा का मुकाबला अकेले रहेगा. यह निर्णय महागठबंधन में आपसी टकराव खत्म करने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी को दर्शाता है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग हो रही है. महागठबंधन के लिए यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है क्योंकि गठबंधन के दल एक साथ मिलकर एनडीए की चुनौती का सामना करना चाहते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी गायब... बिहार से दूरी या चुनाव प्रचार की तैयारी, समझें क्या है कांग्रेस की रणनीति

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह सीटों पर समन्वय महागठबंधन को मजबूत बनाता है और द्विदलीय मुकाबले को बढ़ावा देता है. नामांकन वापसी के बाद अब उम्मीदवारों की अंतिम सूची स्पष्ट हो रही है, जिससे चुनाव की तस्वीर और भी साफ होगी. इस तरह की रणनीतियां बिहार की राजनीति में गठबंधन की एकजुटता और चुनावी ताकत पर लड़ी जा रही जंग को दर्शाती हैं.

---- समाप्त ----