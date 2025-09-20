लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने X अकाउंट पर किया बड़ा बदलाव, 58 राजनेताओं को किया अनफॉलो

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बड़ा कदम उठाया है. रोहिणी ने अपने अकाउंट से सभी राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, रोहिणी आचार्य पहले अपने X अकाउंट से 61 प्रोफाइल को फॉलो करती थीं. इनमें उनकी पार्टी के कई बड़े नेता और राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं. लेकिन संजय यादव प्रकरण के बाद उन्होंने अचानक यह बदलाव कर दिया और अब सिर्फ तीन प्रोफाइल को ही फॉलो कर रही हैं.

खास बात यह है कि अब जिन तीन प्रोफाइल को रोहिणी फॉलो कर रही हैं, उनमें कोई भी राजनीतिक शख्सियत शामिल नहीं है. यानी उन्होंने अपने X अकाउंट से राजनीति को पूरी तरह से किनारे कर दिया है.

संजय यादव विवाद के बाद उठाया कदम

बताया जा रहा है कि हाल ही में संजय यादव मामले के बाद पार्टी के भीतर काफी हलचल देखने को मिली. इसके बाद से ही रोहिणी लगातार सुर्खियों में हैं. अब उनका यह कदम भी चर्चा का विषय बन गया है.

Advertisement

रोहिणी आचार्य के इस फैसले ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह पार्टी नेतृत्व से नाराजगी का संकेत है या फिर सोशल मीडिया पर निजी स्पेस बनाए रखने की कोशिश.

लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं. तेज प्रताप यादव के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी नाराजगी जाहिर की है. हाल ही में रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए आत्मसम्मान सबसे अहम है. उनकी इस पोस्ट ने परिवार में असहमति की स्थिति और गहरा दी है.



अब चर्चा यह है कि क्या तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव से जुड़ा विवाद ही आरजेडी में घर के झगड़े की असली वजह है. संजय यादव की बस वाली तस्वीर और उस पर मचे हंगामे के बाद रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और अब उनका यह रुख राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ रहा है.

---- समाप्त ----