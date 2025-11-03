scorecardresearch
 

Feedback

'अब हर कार्यकर्ता अनंत सिंह', गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने मोकामा में संभाली चुनाव प्रचार की कमान

मोकामा में चुनाव से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. उन्होंने कहा कि अब मोकामा का हर कार्यकर्ता 'अनंत सिंह' बनकर चुनाव लड़ेगा. ललन सिंह ने आरोप लगाया कि मोकामा में घटी घटना किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है. जेडीयू कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने दिनभर कई सभाएं कीं.

Advertisement
X
अनंत सिंह के लिए प्रचार में जुटे ललन सिंह (Photo: Screengrab)
अनंत सिंह के लिए प्रचार में जुटे ललन सिंह (Photo: Screengrab)

दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के प्रचार में आई सुस्ती को दूर करने के लिए ललन सिंह मैदान में उतर गए हैं. 

हर कार्यकर्ता 'अनंत सिंह': ललन सिंह

उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब मोकामा का हर कार्यकर्ता 'अनंत सिंह' बनकर चुनाव लड़ेगा. ललन सिंह ने आज मोकामा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा. 

सम्बंधित ख़बरें

दुलारचंद के पोते ने अनंत सिंह पर कई आरोप लगाए हैं. (File Photo: ITG)
आलाकमान का मैसेज और सरेंडर को तैयार अनंत सिंह... Inside Story 
Yogi Adityanath
'पप्पू, टप्पू, अप्पू... INDI गठबंधन तीन बंदरों की जोड़ी', दरभंगा में बोले यूपी के CM योगी 
ट्रेन से उतरते ही 'विदेश यात्रा' शुरू! बिहार के जोगबनी रेलवे स्टेशन की कहानी  
bihar election nitish kumar and chirag paswan political fight
पीएम मोदी के पटना रोड शो से क्यों गायब रहे सीएम नीतीश, चिराग पासवान ने बताया 
तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बढ़ रही दरार
अब तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया 'दुधमुंहा बच्चा', भाइयों के बीच बढ़ी तकरार 

ललन सिंह ने कहा, 'जब अनंत बाबू यहां थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी, आज जब वो यहां नहीं हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मैंने मोकामा के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने मंच से खुलकर कहा कि मोकामा की जनता भावनात्मक रूप से अनंत सिंह से जुड़ी है, और अब यह हर जेडीयू कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह जनता के बीच जाकर अनंत सिंह की तरह मेहनत करे.

गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान

Advertisement

ललन सिंह ने इस दौरान अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'मोकामा में जो घटना घटी, वह कोई सामान्य घटना नहीं लगती, इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है. ऐसा लगता है कि जानबूझकर यह सब कराया गया है.'

जेडीयू नेताओं का मानना है कि ललन सिंह की अगुवाई में चुनाव प्रचार को नई रफ्तार मिलेगी और पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी. मोकामा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जहां अनंत सिंह का गहरा प्रभाव रहा है.

जेडीयू के चुनाव प्रचार में ललन सिंह के शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है. स्थानीय नेताओं ने कहा कि ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू इस चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जनता को यह संदेश देगी कि पार्टी किसी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और विकास की ताकत है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement