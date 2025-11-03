'अब हर कार्यकर्ता अनंत सिंह', गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने मोकामा में संभाली चुनाव प्रचार की कमान

दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के प्रचार में आई सुस्ती को दूर करने के लिए ललन सिंह मैदान में उतर गए हैं.

हर कार्यकर्ता 'अनंत सिंह': ललन सिंह

उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब मोकामा का हर कार्यकर्ता 'अनंत सिंह' बनकर चुनाव लड़ेगा. ललन सिंह ने आज मोकामा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा.

ललन सिंह ने कहा, 'जब अनंत बाबू यहां थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी, आज जब वो यहां नहीं हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मैंने मोकामा के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है.'

उन्होंने मंच से खुलकर कहा कि मोकामा की जनता भावनात्मक रूप से अनंत सिंह से जुड़ी है, और अब यह हर जेडीयू कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह जनता के बीच जाकर अनंत सिंह की तरह मेहनत करे.

गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान

ललन सिंह ने इस दौरान अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'मोकामा में जो घटना घटी, वह कोई सामान्य घटना नहीं लगती, इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है. ऐसा लगता है कि जानबूझकर यह सब कराया गया है.'

जेडीयू नेताओं का मानना है कि ललन सिंह की अगुवाई में चुनाव प्रचार को नई रफ्तार मिलेगी और पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी. मोकामा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जहां अनंत सिंह का गहरा प्रभाव रहा है.

जेडीयू के चुनाव प्रचार में ललन सिंह के शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है. स्थानीय नेताओं ने कहा कि ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू इस चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जनता को यह संदेश देगी कि पार्टी किसी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और विकास की ताकत है.

