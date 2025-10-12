scorecardresearch
 

'अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा', NDA में सीट बंटवारे पर सहमति के बाद बोले मांझी

NDA के सहयोगी और HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि वे अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदीजी की सरकार होगी. बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर HAM से बात बन गई है. सूत्रों के मुताबिक HAM को 6 सीटें मिलेंगी.

जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 6 सीट देने पर सहमति बनी है (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर मशक्कत जारी है, इसी बीच एनडीए के सहयोगी और HAM के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा. दरअसल, एक दिन पहले ही यानी शनिवार को एनडीए की दिल्ली में 8 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई थी. इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, लेकिन मांझी इसे लेकर नाराज बताए गए.

सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज भी बैठक जारी है. इसमें जीतनराम मांझी शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं, वैसे एक बात बता दूं. मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि मैं जीतनराम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा. बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदीजी की सरकार होगी.

सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे को लेकर HAM से बात बन गई है. बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद जीतनराम मांझी मान गए हैं. बताया जा रहा है कि HAM को 6 विधानसभा सीटें देने पर सहमति बनी है, इतना ही नहीं, भविष्य में एक MLC सीट भी मिलेगी. सहमति बनने के बाद जीतनराम मांझी पटना के लिए निकल रहे हैं.

जेडीयू ने तय किए कैंडिडेट्स के नाम!

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं. जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा एनडीए के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उचित समय पर की जाएगी. 

खराब प्रदर्शन करने वालों की जगह नए चेहरों को मौका 

जेडीयू नेता ने कहा कि जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो तय कर ली गई हैं. उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं. चार खराब प्रदर्शन करने वाले मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे उतारे जाएंगे. खगड़िया की परबत्ता सीट पर भी नया उम्मीदवार उतारा जाएगा, जहां हमारे विधायक संजीव कुमार पिछले हफ़्ते आरजेडी में शामिल हो गए थे. रूपौली विधानसभा क्षेत्र में भी यही स्थिति है, जहां हमारी कई बार विधायक रहीं बीमा भारती विपक्षी दलों के साथ चली गई हैं. जेडीयू नेता ने बताया कि जिन विधानसभा सीटों पर चार खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों को बदला जाएगा, वे भागलपुर, नवादा और बांका ज़िलों में आती हैं. 

