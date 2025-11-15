'यह 20 साल की मेहनत और एकजुटता का परिणाम', NDA की ऐतिहासिक जीत पर बोले BJP के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिली शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद, इस सफलता के प्रमुख रणनीतिकार और बीजेपी के बिहार प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने Aajtak के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जीत के पीछे के कारणों का खुलासा किया.

जीत के बड़े अंतर पर बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नंबरों के जाल में नहीं फंसते, लेकिन उन्हें याद है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 160 सीटों का एक आकलन दिया था, जिसका एक "रीजनिंग" था.

प्रधान ने बताया कि वोटिंग के बाद जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग, गृह मंत्री की सभाएं, और पूरे NDA की ताकत एक साथ झोंकी गई, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने से यह स्पष्ट हो गया था. उन्होंने कहा, "कैंपेन के दौरान हमें एक सुनामी की सिचुएशन का अहसास हो गया था... एग्जिट पोल के पहले हम लोगों की स्पष्टता हो गई थी कि बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं."

'टफ पेपर' और जनता की आकांक्षा

यह पूछे जाने पर कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी जीत का पर्चा आसान नहीं था, शिक्षा मंत्री प्रधान ने इसे स्वीकार किया, लेकिन जीत का श्रेय बिहार की जनता की आकांक्षाओं को दिया. उन्होंने कहा कि जनता ने पिछले 20 साल के काम, पिछले साढ़े 11 साल की प्रधानमंत्री की नीतियों और जंगल राज तथा कुशासन के इतिहास को परखा और तुलना करने के बाद NDA पर दोबारा भरोसा जताया.

प्रधान ने स्पष्ट किया कि उनकी सफलता का सबसे प्रमुख फॉर्मूला NDA की यूनिटी इंडेक्स रही. उन्होंने कहा, "पूरा NDA के मन में था कि हम लोग एक होकर चुनाव लड़े. NDA की एकजुटता ही इस चुनाव की सबसे सफलता की कुंजी रही."

पीएम कर रहे थे मॉनिटरिंग

प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे थे और NDA की पांचों पार्टियों के बलिदान और विजन के कारण ही यह विजय संभव हो पाई. उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि उनके वहां नीतियों या नेतृत्व में कोई सहमति नहीं थी, सिर्फ एक 'रिएक्शनरी फोर्स' थी, जिसने प्रधानमंत्री की मां और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे बिहार की जनता ने खारिज कर दिया.

'वोट चोरी' के आरोपों पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए सवाल किया, "पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी को इतना सफलता मिली तब वोट चोरी हुई थी की नहीं हुई थी?... जब उनकी सरकार तेलंगाना में बनी, हिमाचल में उनकी सरकार बनी, वोट चोरी हुई थी की कैसे हो गया?"

