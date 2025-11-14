बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद खेसारी लाल ने जोड़े हाथ, पोस्ट शेयर कर लिखा- क्या हार में...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे लगभग तय हो गए हैं. इस चुनाव में एनडीए ने बंपर जीत हासिल की है. इस चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से छपरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे. हालांकि उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है.

इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के में हुई हार के बाद अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा शेयर किया है. इसी के साथ उन्होंने अपनी हार को भी स्वीकार कर लिया.

खेसारी लाल यादव ने क्या लिखा?

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की हाथ जोड़कर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में एक्टर ने लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही… जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी...जय बिहार!

कितने वोटों से हारे खेसारी लाल?

खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे. छपरा सीट से भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को लगभग सात से आठ हजार वोटों से हराकर विधानसभा में प्रवेश कर लिया. हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन एक्टर ने पोस्ट कर हार को स्वीकार किया है. खेसारी लाल को बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने जबरदस्त टक्कर दी.



छोटी कुमारी ने क्या कहा?

विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी को हराने वाली BJP की छोटी कुमार ने जीत के बाद कहा, 'यह मेरी जीत नहीं है, यह छपरा की जनता की जीत है.जनता ने उन पर भरोसा दिखाया और वह इस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी.'जब उनसे पूछा गया कि खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार को हराने पर वह कैसी जीत महसूस करती हैं, तो छोटी कुमारी ने कहा कि यह तय करने का अधिकार जनता का है.' चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि खेसारी का पलड़ा भारी है. इस पर छोटी कुमारी ने कहा कि उन्हें कहीं से कोई डर नहीं था.

