क्या चिराग की नाराजगी की कीमत चुकाएंगे मांझी और उपेंद्र कुशवाहा? बिहार NDA में सामने आया सीट बंटवारे का फॉर्मूला

बिहार में NDA खेमे में चिराग पासवान को खुश रखने की कीमत दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी और ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा को चुकानी पड़ सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर एनडीए में चिराग पासवान को दी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हो सकती हैं.

साथ ही जानकारी यह भी है कि अगर छोटे घटक दलों की सीटें कम करने की नौबत आई तो इन दलों को बीजेपी आगे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का ऑफर दे सकती है.

बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद अब एनडीए के घटक दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते हैं ताकि आगे की रणनीति पर काम किया जा सके.

लेकिन एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है. राज्य की 243 विधानसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस बात पर अबतक एकमत कायम नहीं हो सकता है.

लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. इसके तहत 205 सीटों पर बीजेपी–जेडीयू के लड़ने का फॉर्मूला बनाया गया है. इसके तहत बीजेपी और जेडीय 102-102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. एक सीट पर कोई भी दल आगे-पीछे रह सकते हैं.

बाकी बची 38 सीटों को LJPR, HAM और RLM के बीच बांटने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है.

अब तक की जानकारी के मुताबिक LJP-R यानी कि चिराग पासवान को बीजेपी 25 सीटें ऑफर कर रही हैं.

जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी जा सकती है. जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट देने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है.

हालांकि चिराग पासवान कुछ पसंदीदा सीटें अपनी पार्टी के नेताओं के लिए चाहते हैं. इसको लेकर चिराग पासवान से बीजेपी की बात नहीं बन पा रही है.

अहम बात यह है कि अगर चिराग पासवान की सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ सीटें कम हो सकती हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में छोटे घटक दलों को संतुष्ट और खुश करने के लिए बीजेपी इन पार्टियों को राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का ऑफर दे सकती है.

दिल्ली में चिराग पासवान से बीजेपी की मुलाकात

इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर मंगलवार को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की है. चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना आएंगे. चिराग बिहार में अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं. चिराग खगड़िया के शहरबन्नी में अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे. NDA में सीट शेयरिंग को लेकर अगर आज दिल्ली में बात नहीं बनी तो कल शाम तक बातचीत नहीं हो पाएगी.

