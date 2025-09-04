'PM की मां को गाली देने पर राहुल-तेजस्वी का चुप रहना मौन सहमति', चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजतक को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव सरकार का बड़ा कदम है और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

चिराग ने कहा कि जीएसटी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष हमेशा ऐसे फैसलों के टाइमिंग पर सवाल खड़ा करता है. इसी बहाने उन्होंने एक देश-एक चुनाव की वकालत की.

चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की माता को गाली देना गलत है. विपक्ष का चुप रहना, उनकी सहमति का संकेत है.

पीएम की मां को गाली देने पर राहुल-तेजस्वी चुप क्यों?

चिराग ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के सामने मुझे भी मां-बहन की गाली दी गई थी. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आशंका से विपक्ष में बेचैनी है.

यह भी पढ़ें: न डिमांड पूरी करना आसान, न विरोधी खेमे में जाना स्वीकार! NDA के लिए न उगलते बन रहे, न निगलते बन रहे चिराग पासवान

Advertisement

विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसीलिए 'एक देश, एक चुनाव' जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव चल रहे होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार देखकर विपक्ष में बेचैनी बढ़ रही है.

तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर सवाल

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव है. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन राहुल गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे.

उन्होंने दावा किया कि अगर 2020 में एनडीए एकजुट रहता और वे अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती.

एनडीए की सीट शेयरिंग पर स्पष्ट रुख

चिराग ने कहा कि जिस दल के पास जीतने की सबसे ज्यादा क्षमता हो, उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी वजह से एनडीए गठबंधन में कोई खटपट नहीं होगी और वह गठबंधन में रहकर कभी भी 'भीतरघात' नहीं करेंगे. उन्होंने एनडीए को पूरी तरह एकजुट बताया.

यह भी पढ़ें: चिराग पासवान संग 'चहल की गर्लफ्रेंड' महवश, ट्रोल्स से बोलीं- अब मुंह खोला तो...

Advertisement

प्रशांत किशोर पर बयान

प्रशांत किशोर के साथ दोस्ती के सवाल पर चिराग पासवान ने साफ किया कि प्रशांत किशोर की राह अलग है और वह एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उनके साथ आने का सवाल ही नहीं उठता.

---- समाप्त ----