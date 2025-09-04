scorecardresearch
 

'PM की मां को गाली देने पर राहुल-तेजस्वी का चुप रहना मौन सहमति', चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला

एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैंने कभी ज्यादा सीटों की मांग नहीं की. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है. उनका मानना है कि सीट बंटवारे का आधार 'जीत की क्षमता' होना चाहिए.

चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर कांग्रेस-आरजेडी में टकराव है
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजतक को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव सरकार का बड़ा कदम है और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

 

चिराग ने कहा कि जीएसटी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष हमेशा ऐसे फैसलों के टाइमिंग पर सवाल खड़ा करता है. इसी बहाने उन्होंने एक देश-एक चुनाव की वकालत की.

चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की माता को गाली देना गलत है. विपक्ष का चुप रहना, उनकी सहमति का संकेत है.

पीएम की मां को गाली देने पर राहुल-तेजस्वी चुप क्यों?

 चिराग ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के सामने मुझे भी मां-बहन की गाली दी गई थी. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आशंका से विपक्ष में बेचैनी है.

विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसीलिए 'एक देश, एक चुनाव' जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव चल रहे होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार देखकर विपक्ष में बेचैनी बढ़ रही है.

तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर सवाल

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव है. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन राहुल गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे.

उन्होंने दावा किया कि अगर 2020 में एनडीए एकजुट रहता और वे अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती.

एनडीए की सीट शेयरिंग पर स्पष्ट रुख

चिराग ने कहा कि जिस दल के पास जीतने की सबसे ज्यादा क्षमता हो, उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी वजह से एनडीए गठबंधन में कोई खटपट नहीं होगी और वह गठबंधन में रहकर कभी भी 'भीतरघात' नहीं करेंगे. उन्होंने एनडीए को पूरी तरह एकजुट बताया.

प्रशांत किशोर पर बयान

प्रशांत किशोर के साथ दोस्ती के सवाल पर चिराग पासवान ने साफ किया कि प्रशांत किशोर की राह अलग है और वह एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उनके साथ आने का सवाल ही नहीं उठता.

