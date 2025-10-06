राजस्थान समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे, जिसमें 6 और 11 नवंबर को मतदान संपन्न होंगे. चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में भी इसी दिन आठ सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे. इसके नतीजे बिहार चुनाव के नतीजे के साथ ही 14 नवंबर को आएंगे.

बिहार में दो चरणों के चुनाव की व्यवस्था लागू करने का निर्णय बीजेपी और राजद की मांग के बाद किया गया है, ताकि मतदाता को मतदान में सुविधा हो और चुनाव प्रशासन ठीक प्रकार से सक्षम रहे. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं.

यह भी पढ़ें: नाव-घोड़े से पेट्रोलिंग... चुनाव आयोग ने बताए बिहार इलेक्शन के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

चुनाव आयोग ने सात राज्यों में आठ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की भी घोषणा की है. इन उपचुनावों का कारण विभिन्न कारणों से खाली हुई सीटें हैं.

छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव

1. जम्मू और कश्मीर के बडगाम (Budgam) और नागरोटा (Nagrota), जहां उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और देवेंद्र सिंह राणा की मौत के कारण सीट खाली हुई है.

Advertisement

2. राजस्थान के अंत (Anta) विधानसभा क्षेत्र में कंवरलाल के अयोग्य घोषित होने के कारण उपचुनाव होगा.

3. झारखंड के घाटसिला (Ghatsila) मौलिक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रामदास सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव होगा.

4. तेलंगाना के जुबली हिल्स (Jubilee Hills) में मगंती गोपिनाथ के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है.

5. पंजाब के तरन तारन (Tarn Taran) में डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण उपचुनाव होना है.

6. मिजोरम के डांपा (Dampa) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में श्री ललरिंटलुआंगा सैलो की मृत्यु के कारण उपचुनाव होगा.

7. ओडिशा के नुआपाड़ा (Nuapada) में श्री राजेंद्र ढोलाकिया के निधन कारण उपचुनाव होगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

उपचुनाव से बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण

ये उपचुनाव आगामी समय में विधानसभा में सीटों की संख्या व राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं. चुनाव आयोग की तत्परता और विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं ताकि लोकतंत्र के स्थायित्व को बनाए रखा जा सके.

बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों में भी उपचुनाव होने के कारण आगामी चुनावी माहौल और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा. चुनाव आयोग ने सभी दलों से शांति और निष्पक्षता बनाए रखने का आग्रह किया है.

Advertisement

---- समाप्त ----