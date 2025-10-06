scorecardresearch
 

नाव-घोड़े से पेट्रोलिंग... चुनाव आयोग ने बताए बिहार इलेक्शन के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण इलाकों में हैं.

बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. (Photo: PTI)
चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार में 6 और 11 नवंबर यानी दो चरण में मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. तारीखों के ऐलान से पहले उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और एक प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव आयोग के काम करने के तौर-तरीकों को बारीकी से समझाया.  

'घोड़े और नाव से जाती हैं पोलिंग पार्टियां'

इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने बताया, 'बिहार में कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं. जैसे दियारा इलाके में जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहां घोड़े से पेट्रोलिंग होती है. इसी तरह लगभग 197 पोलिंग स्टेशनों पर नाव से पोलिंग पार्टियां जाती हैं.' बिहार का एक बड़ा भू-भाग हर साल बाढ़ का शिकार होता है. बाढ़ के पानी से सैकड़ों गांव कट जाते हैं. ऐसे में उन तक मदद पहुंचाने के लिए अक्सर नावों का इस्तेमाल किया जाता है. 

बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र

निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां औसतन हर केंद्र पर करीब 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं. इनमें से 76,801 केंद्र ग्रामीण इलाकों में और 13,911 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं. सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, मतदाताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी तैयार किए गए हैं.

