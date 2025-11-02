'गाली दी, गाड़ियों पर डंडे बरसाए', बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो में भारी बवाल, RJD समर्थकों पर आरोप

बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव में बीजेपी सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान शनिवार को हंगामा हो गया. मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थकों ने उनकी गाड़ियों पर हमला किया, गाली-गलौज की और डंडों से वाहनों पर वार किए. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

डुमरांव में रोड शो के दौरान बवाल

मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमने डुमरांव में रोड शो किया था, शुरुआत में कुछ लोग नारेबाजी करने लगे. पहले हमारी हूटिंग की गई और फिर हमारे वाहन पर आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की और गाड़ियों को घेर लिया.'

उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई कि ड्राइवरों को गाड़ियां तेजी से निकालनी पड़ीं. हमने सोचा कि कहीं मोकामा जैसी स्थिति न बन जाए, इसलिए हमने तुरंत वहां से निकलने का निर्देश दिया लेकिन उन लोगों ने हमारी गाड़ियों पर डंडे बरसाए और शीशे तोड़ने की कोशिश की.

आरजेडी भय फैलाने की कर रही कोशिश: मनोज तिवारी

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि यह खुला अपराध है और इस तरह का व्यवहार चुनाव के दौरान अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि इस मामले में SP से बात की है और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्षी महागठबंधन चुनावी हिंसा का माहौल बना रहा है ताकि लोगों में भय फैलाया जा सके.

मनोज तिवारी ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने प्रशासन और आयोग से मांग की है कि वीडियो फुटेज और स्थानीय गवाहों के आधार पर दोषियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए.

