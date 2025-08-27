scorecardresearch
 

'बिहारियों का अपमान करने वाली पार्टी अब राजनीतिक दिखावा कर रही', बिहार दौरे पर स्टालिन को बीजेपी ने घेरा

बीजेपी ने स्टालिन के बिहार दौरे को ‘राजनीतिक नाटक’ बताते हुए कहा कि डीएमके ने अतीत में बिहारी समाज को ‘कमअक्ल’ कहा और बेरोजगारी का जिम्मेदार ठहराया था. अब विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर क्या वे इन आरोपों से बच पाएंगे- यही सवाल बीजेपी ने उठाया है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहली बार मिथिला पहुंचे स्टालिन. (Photo: x.com/mkstalin)
भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला है. पार्टी ने इसे महज एक राजनीतिक दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि डीएमके बार-बार बिहारी समाज का अपमान करते रहे हैं.

बीजेपी ने कहा कि डीएमके का इतिहास बिहारीयों के प्रति अपमानजनक बयानों से भरा रहा है. पार्टी ने याद दिलाया कि डीएमके नेताओं ने कभी बिहारियों को ‘कमअक्ल’ कहा था और राज्य में बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया था.

'स्टालिन का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक'

बीजेपी ने एक्स (Twitter) पर लिखा, 'स्टालिन का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है. उनकी पार्टी ने बिहारीयों के प्रति जो गहरी नफरत दिखाई है, उसे अब धोने की कोशिश की जा रही है. राहुल गांधी के साथ खड़े होकर क्या स्टालिन उन अपमानजनक बयानों से बच पाएंगे?'

बीजेपी ने कहा, 'अब समय आ गया है कि बिहार के लोग उन्हें उनके हर अपमानजनक शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराएं. बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता इस बार यह तय करेगी कि वह स्टालिन और उनकी पार्टी के पुराने बयानों को भूलकर आगे बढ़ेगी या फिर उन्हें उनके 'बिहारी विरोधी' रवैये का हिसाब देगी.'

'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हो रहे विपक्ष के नेता
 
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उनकी इस यात्रा में 'इंडिया' गठबंधन के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं. मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस यात्रा में शामिल हुए थे. बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी बिहार की सड़कों पर नजर आए.

