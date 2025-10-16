scorecardresearch
 

'अभी तो 10 हजार दिए हैं आगे 2 लाख...', बिहार के लिए केशव मौर्य ने खोला वादों का पिटारा

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंचायत आजतक पटना के मंच से बिहार में महिला सशक्तिकरण पर काफी बात की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के रोजगार के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं जिसका स्वागत होना चाहिए.

केशव प्रशाद मौर्य ने बिहार में महिला सशक्तिकरण पर बात की
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम टिप्पणी की है जिसे महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गुरुवार को उन्होंने कहा है कि 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को फिलहाल 10 हजार दिया गया है और बाद में यह राशि बढ़ाकर 2 लाख तक की जा सकती है. उन्होंने यह टिप्पणी बिहार की राजधानी पटना में  आयोजित पंचायत आजतक के मंच से '25 से 30... फिर से नीतीश!' कार्यक्रम में की.

6 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने जीविका स्वयं सहायता समूहों से संबंधित 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि जारी की ताकि उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती मदद मिल सके.

इस योजना को लेकर पंचायत आज तक के मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'महिलाओं के सशक्तिकरण के नजरिए से नीतिश कुमार ने एक शानदार फैसला लिया है जिससे बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, गांव का हर परिवार शक्तिशाली होगा. इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए. बाकी राज्यों को भी इसे मॉडल के रूप में अपनाना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी ये योजना जनता को खुश करने, वोट लेने के लिए नहीं है. यह योजना महिलाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है. अभी तो 10 हजार दिए हैं... अगर वो अपना काम अच्छे से करेंगी तो आगे 50 हजार फिर दो लाख तक देंगे. ये तो हम खुलेआम कह रहे. ये तो शुरुआत है जिसमें उन्हें कोई कारोबार करने का अवसर दिया जा रहा है.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

केशव प्रसाद बोले, 'महिलाओं का मजबूत बनना किससे नहीं देखा जा रहा'

केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है तो चुनाव से पहले उनकी सरकार को 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये क्यों देने पड़े तो उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण देश की आधी आबादी को मजबूत बनाना है और इससे किसको जलन हो सकती है.

उन्होंने आगे कहा, 'महिला सशक्तिकरण इस देश की जरूरत है. महिलाएं इस देश की आधी आबादी है. अगर मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए गए तो इससे बिहार की महिलाओं में खुशी की लहर है. महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और महिलाओं की ये आत्मनिर्भरता किससे देखी नहीं जा रही है?'

उन्होंने आगे कहा, 'जनता खुश है और अपने पैरों पर खड़ी हो रही है. ये तो बहुत शानदार काम किया है नीतीश कुमार ने. अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी या एनडीए के नेता जाएंगे तभी प्रचार होगा...इस समय हर घर में एनडीए का स्टार प्रचारक मौजूद है- हमारी माताएं-बहनें. वो खुलेआम आशीर्वाद दे रही हैं.'

