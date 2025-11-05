scorecardresearch
 

aajtak.in का गेम ‘पलट... और पलट गए’ बताएगा बिहार की सियासत में नेताओं के 'पलटने' की कहानी

बिहार चुनाव में नेताओं के पाला बदलने की चर्चा मशहूर है. नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और राम विलास पासवान जैसे नेता कई बार पार्टी बदल चुके हैं. आजतक डिजिटल ने इसी पर आधारित मजेदार गेम ‘पलट… और पलट गए’ लॉन्च किया है, जो बिहार की राजनीति के ऐसे ‘पलटीबाज’ नेताओं पर आधारित है.

बिहार के पलटीबाज नेताओं की कहानी (Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी जारी है. अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कैंडिडेट्स और निर्दलीय उम्मीदवार जनता को लुभाने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं. बिहार के चुनाव हमेशा से पूरे देश में चर्चा और दिलचस्पी का विषय रहे हैं. इसकी एक वजह है यहां के राजनीतिक हालात, जहां दिग्गज नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी या एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाना आम है.

खुद बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए विख्यात हैं और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव तो उन्हें 'पलटू चाचा' तक कहने लगे हैं. 

हालांकि, पाला बदलने वाले नेताओं में नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हों या कद्दावर दलित नेता स्वर्गीय राम विलास पासवान, जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक पाला बदलने की उनकी राजनीतिक यात्रा के लिए मौसम विज्ञानी तक लिखा करते थे, कई बड़े नेता इस फेहरिस्त में हैं.

इन्हीं पलटी मार नेताओं को लेकर आजतक डिजिटल लाया है एक दिलचस्प गेम- ‘पलट… और पलट गए’. इस गेम में विज़ुअल्स के जरिए बताया गया है कि बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता कैसे कभी इधर तो कभी उधर पलटी मारते रहे हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

गेम खेलने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
