'जो अपने बड़े भाई को नहीं मना सका, वो बिहार की जनता को कैसे जोड़ पाता', ओवैसी का तेजस्वी पर तंज

बिहार चुनाव में सीमांचल की पांचसीटों पर मिली जीत के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'आजतक' से खास बातचीत में कहा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि “सीमांचल की अवाम और अल्लाह की रहमत” की देन है. ओवैसी ने कहा कि तमाम अफवाहों, आरोपों और ‘बी-टीम’ के टैग के बावजूद जनता ने उन्हें दोबारा भरोसा देकर यह संदेश दिया है कि “रिश्ता न खत्म हुआ था, न होगा. जब तक ओवैसी जिंदा है और उसके बाद भी रहेगा.”

कांग्रेस द्वारा वोट काटने के दावे पर उन्होंने अपनी बिहार यूनिट के बयान से असहमति जताई और साफ कहा, “जनता ने फैसला दे दिया है, अब शोर मचाने का कोई मतलब नहीं. हमें काम करना है, रोना नहीं.”

ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार सरकार को सीमांचल के विकास के लिए कन्स्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देने को तैयार है, लेकिन NDA से वैचारिक दूरी हमेशा बनी रहेगी. उन्होंने कहा “समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते.”

उन्होंने बताया कि वह पहले भी महागठबंधन को सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का प्रस्ताव दे चुके थे, पर उन्हें सिर्फ सत्ता की लालसा नहीं. सीमांचल के बच्चों, महिलाओं, शिक्षा और पलायन की चिंता है. ओवैसी ने कहा कि 75 साल से कांग्रेस, RJD, JDU और BJP की सरकारें रहीं, लेकिन सीमांचल आज भी भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है.

तेज प्रताप को हराने का आरोप

ओवैसी ने महुआ सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अमित कुमार राय को 15,000 वोट मिलने और तेज प्रताप यादव की हार के सवाल पर कहा कि उन पर इल्जाम लगेगा कि उन्होंने 'लालू जी के एक बेटे को हरवा दिया.' उन्होंने कहा, “मैं किसी परिवार को तोड़ने के लिए राजनीति नहीं करूंगा.”

ओवैसी ने खुलासा किया कि तेजप्रताप के एक प्रतिनिधि ने उनसे बात भी की थी. उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जो इंसान अपने बड़े भाई को न मना सके, वो बिहार की जनता को क्या जोड़ेगा?” ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, “अब कहा जाएगा कि लालू जी के बेटे को हमने हरा दिया. हम तो राजनीति की लैला हैं, लोग पत्थर भी मारेंगे तो भी सह लेंगे.”

उम्मीदवारों की प्रोफाइल पर सवाल पूछे जाने पर ओवैसी ने साफ कहा कि जनता ने “पतंग छाप” और “सीमांचल जिंदाबाद” के नाम पर वोट दिया. उम्मीदवारों की पुरानी पार्टी का कोई मतलब नहीं. साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार AIMIM ने सभी विधायकों से पब्लिकली वादा करवाया है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे.

