scorecardresearch
 

Feedback

'जो अपने बड़े भाई को नहीं मना सका, वो बिहार की जनता को कैसे जोड़ पाता', ओवैसी का तेजस्वी पर तंज

ओवैसी ने सवाल किया कि 75 सालों में कांग्रेस, राजद, नीतीश कुमार और बीजेपी ने सीमांचल के लिए क्या किया? उन्होंने सीमांचल को भारत का सबसे पिछड़ा इलाका बताया, जहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है और 92% मुस्लिम बच्चे 12वीं पास नहीं कर पाते.

Advertisement
X
ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जीत मेरी नहीं, अवाम की अमानत है. (Photo: PTI)
ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जीत मेरी नहीं, अवाम की अमानत है. (Photo: PTI)

बिहार चुनाव में सीमांचल की पांचसीटों पर मिली जीत के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'आजतक' से खास बातचीत में कहा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि “सीमांचल की अवाम और अल्लाह की रहमत” की देन है. ओवैसी ने कहा कि तमाम अफवाहों, आरोपों और ‘बी-टीम’ के टैग के बावजूद जनता ने उन्हें दोबारा भरोसा देकर यह संदेश दिया है कि “रिश्ता न खत्म हुआ था, न होगा. जब तक ओवैसी जिंदा है और उसके बाद भी रहेगा.”

कांग्रेस द्वारा वोट काटने के दावे पर उन्होंने अपनी बिहार यूनिट के बयान से असहमति जताई और साफ कहा, “जनता ने फैसला दे दिया है, अब शोर मचाने का कोई मतलब नहीं. हमें काम करना है, रोना नहीं.” 

ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार सरकार को सीमांचल के विकास के लिए कन्स्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देने को तैयार है, लेकिन NDA से वैचारिक दूरी हमेशा बनी रहेगी. उन्होंने कहा “समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते.” 

सम्बंधित ख़बरें

shivdeep-lande
बिहार के 'सिंघम' की सियासी इनिंग रही फ्लॉप, पूर्व IPS शिवदीप लांडे की दोनों सीटों पर करारी हार 
PM Modi after BJP win in Bihar
'गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है...', नतीजों के बाद PM मोदी का CM ममता को संदेश 
BJP's Bihar election in-charge Dharmendra Pradhan
'यह 20 साल की मेहनत और एकजुटता का परिणाम', NDA की ऐतिहासिक जीत पर बोले धर्मेंद्र प्रधान 
Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi.
CM-डिप्टी सीएम फेस का ऐलान, सीट शेयरिंग में देरी और... बिहार में इन वजहों से फ्लॉप हुआ महागठबंधन 
10 दिनों से बीमार थे.(Photo: Rohit singh/ITG)
बिहार: तरारी से जन सुराज उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह का हार्ट अटैक से निधन 

यह भी पढ़ें: 'गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है...', नतीजों के बाद PM मोदी का CM ममता को संदेश

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने बताया कि वह पहले भी महागठबंधन को सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का प्रस्ताव दे चुके थे, पर उन्हें सिर्फ सत्ता की लालसा नहीं. सीमांचल के बच्चों, महिलाओं, शिक्षा और पलायन की चिंता है. ओवैसी ने कहा कि 75 साल से कांग्रेस, RJD, JDU और BJP की सरकारें रहीं, लेकिन सीमांचल आज भी भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है.

Advertisement

तेज प्रताप को हराने का आरोप
ओवैसी ने महुआ सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अमित कुमार राय को 15,000 वोट मिलने और तेज प्रताप यादव की हार के सवाल पर कहा कि उन पर इल्जाम लगेगा कि उन्होंने 'लालू जी के एक बेटे को हरवा दिया.' उन्होंने कहा, “मैं किसी परिवार को तोड़ने के लिए राजनीति नहीं करूंगा.”  

ओवैसी ने खुलासा किया कि तेजप्रताप के एक प्रतिनिधि ने उनसे बात भी की थी. उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जो इंसान अपने बड़े भाई को न मना सके, वो बिहार की जनता को क्या जोड़ेगा?” ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, “अब कहा जाएगा कि लालू जी के बेटे को हमने हरा दिया. हम तो राजनीति की लैला हैं, लोग पत्थर भी मारेंगे तो भी सह लेंगे.”

यह भी पढ़ें: 'यह 20 साल की मेहनत और एकजुटता का परिणाम', NDA की ऐतिहासिक जीत पर बोले BJP के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान

उम्मीदवारों की प्रोफाइल पर सवाल पूछे जाने पर ओवैसी ने साफ कहा कि जनता ने “पतंग छाप” और “सीमांचल जिंदाबाद” के नाम पर वोट दिया. उम्मीदवारों की पुरानी पार्टी का कोई मतलब नहीं. साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार AIMIM ने सभी विधायकों से पब्लिकली वादा करवाया है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement