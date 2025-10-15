'नथिंग इज वेल इन NDA', उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे रहे BJP के दिग्गज... बिहार में रात भर चला पॉलिटिकल ड्रामा

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में जाने से नाराज हैं. यही कारण है कि मंगलवार देर रात बीजेपी नेता कुशवाहा से मिलने पहुंचे.

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा आधी रात को कुशवाहा के घर पहुंचे. सभी नेताओं की कुशवाहा संग सुबह करीब चार बजे तक बैठक चली. इस दौरान डैमेज कंट्रोल के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से भी फोन पर बातचीत होती रही. हालांकि बताया जा रहा है कि ये बैठक बेनतीजा रही.

उपेंद्र कुशवाहा के आवास से निकलते समय बीजेपी नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया. वहीं, कुशवाहा ने पत्रकारों से कहा- “नथिंग इज वेल इन NDA.”

आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं कुशवाहा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

रातभर की इस हलचल के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आज बुधवार को अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है. दोपहर 12:30 बजे कुशवाहा पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में RLM के आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसके बाद वह प्रेस ब्रीफिंग कर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं.

Advertisement

रविवार को एनडीए में सीट शेयरिंग की हुई थी घोषणा

बता दें कि रविवार को कई दिनों के मंथन के बाद एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फार्मूला घोषित किया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 6-6 सीटें दी गईं.

मांझी और कुशवाहा ने 6-6 मिलने पर असंतोष जताया था. जीतनराम मांझी ने 15 सीटों की मांग की थी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटों का दावा किया था.

सीट बंटवारे की घोषणा के तुरंत बाद ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा था, “आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई. कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा. लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं.”

---- समाप्त ----