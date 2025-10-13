scorecardresearch
 

कैंडिडेट लिस्ट जारी करने से पहले ही JDU ने बांटे सिंबल, अनंत सिंह मोकामा से होंगे पार्टी उम्मीदवार

JDU द्वारा सिंबल वितरण की यह प्रक्रिया इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर अपने हिस्से की सीटों पर आंतरिक रूप से उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया है और अब वह चुनाव की तैयारियों में तेजी ला रही है.

JDU ने अनंत सिंह समेत कई उम्मीदवारों को सिंबल थमाया (Photo- ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल (चुनाव चिन्ह) देना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगातार संभावित उम्मीदवारों को बुलाकर पार्टी सिंबल सौंपा जा रहा है. गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक तौर पर कोई लिस्ट जारी नहीं की है.

सीएम हाउस में इस दौरान नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह कदम इस बात का संकेत है कि जेडीयू ने अपनी सीटों को लेकर अंदरूनी स्तर पर अंतिम फैसला कर लिया है.

अब तक जिन नेताओं को जेडीयू का सिंबल दिया गया है, उनमें प्रमुख नाम हैं- प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री सुनील कुमार, जमालपुर से उम्मीदवार शैलेश कुमार, पूर्व मंत्री दामोदर रावत और मंत्री रत्नेश सादा.

यह भी पढ़ें: 29 सीटें तो पा गए चिराग लेकिन क्या मनमुताबिक क्षेत्र भी मिलेगा, जेडीयू-बीजेपी कितनी कुर्बानी देंगी?

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

अनंत सिंह के प्रतिनिधि ने लिया सिंबल

सबसे अहम बात यह रही कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को भी जेडीयू का सिंबल दिया गया, हालांकि उन्होंने खुद इसे लेने के बजाय अपने प्रतिनिधि को भेजा. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले 24 घंटों में और उम्मीदवारों को सिंबल सौंपे जा सकते हैं.

आपको बता दें कि रविवार को ही एनडीए ने शीट शेयरिंग का ऐलान किया था. इसके मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहीं चिराग की पार्टी लोजपा (आर) 29 तथा मांझी की पार्टी हम (एस) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलम को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. 2005 बाद यह पहली बार है जब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लडेंगे. इससे पहले गठबंधन में हमेशा जेडीयू, बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही है.

