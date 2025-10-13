कैंडिडेट लिस्ट जारी करने से पहले ही JDU ने बांटे सिंबल, अनंत सिंह मोकामा से होंगे पार्टी उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों को सिंबल (चुनाव चिन्ह) देना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगातार संभावित उम्मीदवारों को बुलाकर पार्टी सिंबल सौंपा जा रहा है. गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक तौर पर कोई लिस्ट जारी नहीं की है.

सीएम हाउस में इस दौरान नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह कदम इस बात का संकेत है कि जेडीयू ने अपनी सीटों को लेकर अंदरूनी स्तर पर अंतिम फैसला कर लिया है.

अब तक जिन नेताओं को जेडीयू का सिंबल दिया गया है, उनमें प्रमुख नाम हैं- प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री सुनील कुमार, जमालपुर से उम्मीदवार शैलेश कुमार, पूर्व मंत्री दामोदर रावत और मंत्री रत्नेश सादा.

अनंत सिंह के प्रतिनिधि ने लिया सिंबल

सबसे अहम बात यह रही कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को भी जेडीयू का सिंबल दिया गया, हालांकि उन्होंने खुद इसे लेने के बजाय अपने प्रतिनिधि को भेजा. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले 24 घंटों में और उम्मीदवारों को सिंबल सौंपे जा सकते हैं.

आपको बता दें कि रविवार को ही एनडीए ने शीट शेयरिंग का ऐलान किया था. इसके मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहीं चिराग की पार्टी लोजपा (आर) 29 तथा मांझी की पार्टी हम (एस) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलम को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. 2005 बाद यह पहली बार है जब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लडेंगे. इससे पहले गठबंधन में हमेशा जेडीयू, बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही है.

