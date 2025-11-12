scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में RJD सबसे बड़ी पार्टी, BJP पर JDU भारी… देखें- Exit Poll में किसे कितनी सीटों का अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. अब 14 नवंबर को मतगणना होगी. इससे पहले बुधवार को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में NDA को 43 फीसदी जबकि महागठबंधन को 41 फीसदी वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है.

Advertisement
X
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी (Photo: PTI)
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी (Photo: PTI)

बिहार की जनता ने दो चरणों में छप्पर फाड़कर वोट दिया है. 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल में NDA की वापसी के आसार जताए जा रहे हैं. इस बीच बुधवार को Axis My India के एग्जिट पोल में भी एनडीए की वापसी बताई जा रही है. लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है.

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. एग्जिट पोल में आरजेडी को 67-71 सीटें मिलने के आसार हैं. जेडीयू को 56 से 62 सीटें जबकि बीजेपी को 50 से 56 वोट मिलने के आसार हैं.

्

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में किस गठबंधन को कितने % वोट? देखें Axis My India का Exit Poll 
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार के अगले सीएम की पसंद कौन (Photo: PTI)
Exit Poll: बिहार का अगला CM कौन? 22 फीसदी बोले नीतीश, 34% ने लिया तेजस्वी का नाम 
Women Voters (File Photo: PTI)
बिहार में किसे मिला बेरोजगार, घरेलू महिलाओं और किसानों का वोट? देखें- Exit Polls के नतीजे 
Prashant Kishor founded the Jan Suraaj Party in October 2024. (PTI photo)
Exit poll: प्रशांत किशोर के दावों और भविष्यवाणियों को किसकी लगी नजर? 
एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव (Photo: Reuters)
फर्स्ट टाइम वोटर्स के चहेते बने तेजस्वी, पढ़ें- आयुवर्ग के हिसाब से Exit Poll में कौन आगे 

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी को 67 से 71 सीटें मिलने के आसार हैं. जेडीयू को 56 से 62 सीटें, बीजेपी को 50 से 56 सीटें, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 11 से 16 सीटें, HAM(S) को दो से तीन सीटें, आरएलएम को दो से चार सीटें और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0 से दो सीटें मिलने के आसार हैं. 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

्

बता दें कि सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों एवं शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement