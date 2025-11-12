बिहार में RJD सबसे बड़ी पार्टी, BJP पर JDU भारी… देखें- Exit Poll में किसे कितनी सीटों का अनुमान

बिहार की जनता ने दो चरणों में छप्पर फाड़कर वोट दिया है. 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल में NDA की वापसी के आसार जताए जा रहे हैं. इस बीच बुधवार को Axis My India के एग्जिट पोल में भी एनडीए की वापसी बताई जा रही है. लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है.

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. एग्जिट पोल में आरजेडी को 67-71 सीटें मिलने के आसार हैं. जेडीयू को 56 से 62 सीटें जबकि बीजेपी को 50 से 56 वोट मिलने के आसार हैं.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी को 67 से 71 सीटें मिलने के आसार हैं. जेडीयू को 56 से 62 सीटें, बीजेपी को 50 से 56 सीटें, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 11 से 16 सीटें, HAM(S) को दो से तीन सीटें, आरएलएम को दो से चार सीटें और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0 से दो सीटें मिलने के आसार हैं.

बता दें कि सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों एवं शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.

