'हमारे नादान भाई ने कहा...', तेजस्वी ने पार्टी को बताया 'मां-बाप' तो तेज प्रताप ने दिया जवाब

बिहार में दो भाइयों के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. एक तरफ हैं जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव और दूसरी तरफ हैं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव. तेज प्रताप ने महुआ में दिए तेजस्वी के हालिया बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 'पार्टी से बड़ी होती है जनता. जनता ही असली मालिक होती है.'

'हमारे छोटे और नादान भाई ने कहा...'

तेज प्रताप ने कहा, 'हमारे छोटे और नादान भाई ने आज कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है. लेकिन हम अपने छोटे भाई से कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता होती है. वही मालिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है. कोई पार्टी या परिवार नहीं.'

उन्होंने कहा, 'महुआ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है और मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं बढ़कर है. पार्टी केवल एक व्यवस्था है लेकिन जनता हमारी मालिक है.' दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव वैशाली जिले की महुआ सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रौशन के लिए प्रचार करने पहुंचे थे.

क्या बोले थे तेजस्वी?

एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, 'कोई आए, कोई जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है. पार्टी ही मां-बाप है. पार्टी है तो सब है. पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है. महुआ से लालटेन और लालू यादव का झंडा लहराएगा. कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है. लालटेन जलेगी तभी तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी.'

'मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ'

इससे पहले राघोपुर में अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने पहुंचीं रोहिणी आचार्य से जब तेज प्रताप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'तेज प्रताप मेरा भाई है. मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा. वह जनता की सेवा करेंगे, जीतेंगे. हर बहन चाहती है कि परिवार एकसाथ रहे. हमारी बात होती रहती है.'

