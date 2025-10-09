scorecardresearch
 

बिहार चुनाव: मान गए चिराग, मांझी और उपेंद्र? 13 अक्टूबर को आ सकती है NDA की पहली लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. किस सीट से किस कैंडिडेट को उतारा जाए, इस पर मंथन जारी है. एनडीए गठबंधन अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 13 अक्टूबर को जारी कर सकता है. बताया जा रहा है कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), HAM और RLSP के बीच सहमति बन चुकी है .

एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है. NDA के आला सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और किसी तरह का विवाद नहीं है. गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्तूबर को जारी होने की संभावना है.

सूत्रों का कहना है कि ये सूची NDA की संयुक्त सूची होगी. जिसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), HAM और आरएलएसपी साझा तौर पर जारी करेंगे. इस बार सीटों के बंटवारे में सहमति बनाने का जिम्मा JDU ने बीजेपी को सौंपा है. बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों जैसे- चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाह से बातचीत का जिम्मा भी दिया गया है, और यह बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

इस बीच बीजेपी ने अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर ली है. राज्य स्तर पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हर सीट के लिए तीन संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है. इन नामों पर अब दिल्ली में चर्चा होगी.

कई दौर की मीटिंग के बाद फाइनल होंगे नाम

बीजेपी का बिहार कोर ग्रुप 11 अक्तूबर को दिल्ली में बैठक करेगा, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्तूबर को प्रस्तावित है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों के बाद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद 13 अक्तूबर को एनडीए की पहली संयुक्त सूची जारी होने की उम्मीद है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सूची के साथ बिहार में एनडीए की औपचारिक चुनावी मुहिम की शुरुआत हो जाएगी और गठबंधन अपनी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगा.

चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय बोले- सब कुछ पॉजिटिव

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (आर) अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात के बाद गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि सब कुछ सकारात्मक है. वहीं, चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की. बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान को चिराग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी. 

