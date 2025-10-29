scorecardresearch
 

'यहीं घर बना रही हूं, अब नहीं जाऊंगी...', अलीनगर में बाहरी होने के आरोपों पर क्या बोलीं मैथिली ठाकुर?

भाजपा ने बिहार की अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. रैली में उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और वे पूरे मन से चुनाव लड़ेंगी. बाहरी होने के आरोपों को उन्होंने साजिश बताया.

मैथिली ठाकुर ने खुद पर लगे आरोपों पर दिया जवाब (Photo: PTI)
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की अलीनगर सीट से सूबे की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. आज यानी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलीनगर में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान मैथिली ठाकुर भी वहां पर मौजूद थीं. रैली के बाद उन्होंने आजतक से बात करते हुए कहा, "जीत हार से ऊपर जो आशीर्वाद है, वो मेरे साथ है. मैं जरूर जीतूंगी. जिस जन सैलाब को मैं देख रही हूं, उससे मुझे भरोसा मिल रहा है कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं." 

अलीनगर में बाहरी होने के आरोपों पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "ये नैरेटिव सामने से फैलाया गया था. ये तब से फैलाया जा रहा है, जब विनोद तावड़े के साथ फोटो आई थी. मैं यहां पर घर बना रही हूं, अलीनगर से बाहर नहीं जाऊंगा. मैं सब कुछ देख लिया है और सब सेट हो गया है."

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि गोरथू, घनश्यामपुर और शंकरपुर में मुझे बहुत पसंद आया है, हम तीनों जगह देख रहे हैं कि कहां अच्छा घर मिलता है. 

'कोई काम आधे मन से नहीं...'

मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं पूरे मन से आई हूं. मैंने कोई भी काम आधे मन से नहीं किया है, जब मैं इस फील्ड में आई हूं तो पूरा जी जान लगाकर काम करूंगी." 

पाग में मखाना खाने वाले आरोपों पर मैथिली ने कहा, "ये एक चाल है, मैंने पाग में से मखाना नहीं खाया है. पाग में मखाना रखा था. जितना सम्मान हम पाग का करते हैं, मखाना भी उतना ही हमारे लिए पूज्यनीय है. हर पूजा में इस्तेमाल होता है. वीडियो एडिट करके चलाया गया."

