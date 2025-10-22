scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: मैथिली ठाकुर का प्रचार में नहीं पहुंचे मनोहरलाल धाकड़ और स्वामी चिन्मयानंद, फर्जी फोटो वायरल

सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर की एक फोटो काफी वायरल है, जिसमें उनके साथ पूर्व बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद और मंदसौर के आपत्तिजनक हाइवे वीडियो से चर्चा में आए नेता मनोहर लाल धाकड़ के नजर आ रहे हैं. आजतक के फैक्ट चेक​ में जानें इस फोटो की सच्चाई...

आजतक फैक्ट चेक

दावा
स्वामी चिन्मयानंद और मनोहरलाल धाकड़ मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार करने पहुंचे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये फोटो फर्जी है. असली फोटो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू थे.

दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें दिखता है कि वो पूर्व बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद और मंदसौर के आपत्तिजनक हाइवे वीडियो से चर्चा में आए नेता मनोहर लाल धाकड़ के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीर में मैथिली ने बीजेपी का पटका पहना है और हाथ जोड़े हुए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद और मनोहर लाल धाकड़ ने बिहार जाकर मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार किया.  

एक फेसबुक यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुुए लिखा, "मैथिली ठाकुर के स्वागत व सम्मान मे. अब चिन्मयानंद स्वामी और मनोहर लाल धाकड़ (हाईवे किंग) भी है मैदान मे!"

Aajtak Fact Check 2nd

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

तस्वीर के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग मैथिली के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो एडिटेड है. असली फोटो 14 अक्टूबर की है जब मैथिली ठाकुर ने पटना में बीजेपी की सदस्यता ली थी. असली फोटो में उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और एक प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू थे.  

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने से ये हमें दैनिक भास्कर के 14 अक्टूबर के इंस्टाग्राम पोस्ट में मिली. इसे देखकर ये बात समझ में आती है कि असली फोटो को एडिट करके दिलीप जायसवाल की जगह स्वामी चिन्मयानंद की और अमित प्रकाश बबलू की फोटो की जगह मंदसौर के मनोहरलाल धाकड़ की फोटो लगा दी गई है.  

Aajtak Fact Check 3rd

दिलीप जायसवाल और अमित प्रकाश बबलू - दोनों ने ही मैथिली के बीजेपी में शामिल होने के कार्यक्रम की तस्वीरें-वीडियो शेयर किए थे.  

चिन्मयानंद और धाकड़, दोनों रह चुके हैं विवादों में    

बीजेपी से तीन बार सांसद और केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके स्वामी चिन्मयानंद पर साल 2019 में एक लॉ कॉलेज की छात्रा ने उसका और कई अन्य लड़कियों का शोषण करने और धमकाने का आरोप लगाया था.

मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने बयान जारी किया था कि चिन्मयानंद कभी पार्टी के सदस्य नहीं थे तो उन्हें हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

वहीं  मंदसौर के मनोहरलाल धाकड़, मई में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए थे जिसमें वो हाइवे पर किसी महिला के साथ दिख रहे थे. इस मामले में ब्लैकमेलिंग की बात सामने आने के बाद एनएचएआई ने तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था. धाकड़ की पत्नी भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने बयान जारी किया था कि धाकड़ पार्टी में किसी भी अधिकृत पद पर नहीं हैं.  
 
इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि मैथिली ठाकुर की एक एडिटेड फोटो शेयर करके कहा जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद और मनोहरलाल धाकड़ ने उनका चुनाव प्रचार किया है.

---- समाप्त ----
