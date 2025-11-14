Election Result 2025 Live: ओसामा शहाब और विकास सिंह में टक्कर... कौन कितने वोटों से आगे

बिहार में सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस चुनाव में बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. इस बार इस सीट पर ओसामा शहाब RJD के उम्मीदवार थे, जो बाहुबली फैमिली से आते हैं और इलाके में उनकी छवि मजबूत मानी जाती है. जदयू से विकास कुमार सिंह चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. जन सुराज पार्टी ने राहुल कीर्ति सिंह को उम्मीदवार बनाया.

और पढ़ें

2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विशेष ध्यान इस बात पर है कि भाकपा माले की ओर से ओसामा शहाब, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे, चुनावी मैदान में उतरे. उनके सामने जदयू के विकास कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के राहुल कीर्ति सिंह थे. इस त्रिकोणीय मुकाबले ने रघुनाथपुर को राज्य की हॉट सीटों में शामिल कर दिया. मतदान इस सीट पर फेज 1 में 6 नवंबर को हुआ था, जिसके लिए आज काउंटिंग होनी है.

लाइव काउंटिंग अपडेट (Live Updates)

07:00 AM:



बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

अपडेट जारी...

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

रघुनाथपुर विधानसभा सीट की स्थापना 1951 में हुई और अब तक यहां 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. यह सीट सीवान लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. ऐतिहासिक रूप से यह कांग्रेस का गढ़ रही है, जिसने आठ बार जीत दर्ज की. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 2015 और 2020 में लगातार दो बार जीत हासिल की.

Advertisement

उपचुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

2020 का विधानसभा चुनाव

विजयी: हरि शंकर यादव (RJD)

वोट: 67,757

विजेता पार्टी का वोट %: 42.7%

जीत अंतर: 11.4%

VVIP सीट्स का क्या है हाल, जानने के लिए यहां क्लिक करें

2020 में जदयू अपेक्षाकृत कमजोर रही, जबकि लोजपा और जेडीयू दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक बंट गया और इसका लाभ RJD को मिला. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने सीवान संसदीय सीट पर 92,000 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में वह निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहब से पीछे रही.

---- समाप्त ----