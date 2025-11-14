scorecardresearch
 

Election Result 2025 Live: कुम्हरार सीट पर केसी सिन्हा और बीजेपी के संजय कुमार में कौन आगे?

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर मतगणना कुछ देर में शुरू होने वाली है. इस सीट पर जन सुराज के केसी सिन्हा और बीजेपी के संजय कुमार के बीच मुकाबला है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
कुम्हरार... बिहार की राजधानी पटना का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र, जो इतिहास और आधुनिक राजनीति दोनों में अहमियत रखता है. यहां कभी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बसी थी, और आज यह शहर का शहरी क्षेत्र होने के बावजूद राजनीति में पिछले तीन दशकों से बीजेपी का अजेय किला रहा है.

कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से संजय कुमार चुनाव मैदान में थे, जबकि कांग्रेस (INC) ने इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी पर दांव आजमाया. वहीं बहुजन समाज पार्टी (BSP) से डॉ. उमाकांत पाठक चुनाव लड़ रहे थे. वहीं जन सुराज पार्टी से कृष्ण चंद्र सिन्हा (केसी सिन्हा) इस सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने बबलू कुमार को उतारा.

इस बार कुम्हरार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी की निगाहें एक खास चेहरे पर हैं- केसी सिन्हा, जो गणितज्ञ और प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में बिहार के लाखों युवाओं के लिए जाना-पहचाना नाम हैं. अब वह राजनीति के मैदान में उतरे हैं और सवाल यह है कि क्या वे बीजेपी के लंबे समय से कायम दबदबे को तोड़ पाएंगे?

आज 14 नवंबर 2025 को मतगणना का दिन है. कुम्हरार के मतदाता, उम्मीदवार और राजनीतिक जानकार सब एक ही सवाल का जवाब तलाश रहे हैं- क्या केसी सिन्हा बीजेपी को हरा पाएंगे या बीजेपी का पाला फिर से भारी रहेगा?

काउंटिंग अपडेट – चरणबद्ध (Live Updates)

08:00 AM:

 

अपडेट जारी है...

पिछला परिणाम (2020)

  • विजयी: अरुण कुमार सिन्हा (BJP)
  • वोट: 81,400
  • विजेता पार्टी का वोट %: 54.1%
  • जीत अंतर %: 17.6 %

कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र 2008 में बना और 2010 से चुनाव होते आए हैं. पिछले 35 वर्षों में बीजेपी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है और सीट पर उसका दबदबा बना हुआ है.

लेटेस्ट

