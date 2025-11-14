तेजस्वी के MY पर सटीक लगा नीतीश का तीर, JDU के 4 में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट आगे

बिहार के नतीजों में एनडीए को शानदार सफलता मिलती दिख रही है. रुझानों में जनता दल यूनाइटेड 75 से ज्यादा सीटों पर और बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं आरजेडी को मनमाफिक नतीजे नहीं मिलते दिख रहे हैं आरजेडी 34 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

इस वक्त एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर और महागठबंधन 45 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है.

इस चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बंपर कामयाबी हासिल की है. पिछले चुनाव में मात्र 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार 75 से ज्यादा सीटों पर आगे है.

इस चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बार जेडीयू ने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. ये सीटें हैं आमौर, अररिया, जोकिहाट और चैनपुर. यह संख्या 2020 के 10-11 मुस्लिम उम्मीदवारों से काफी कम थी, जहां कोई भी जेडीयू का मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाया था. इस बार पहली तीन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन

सीट उम्मीदवार रुझान

आमौर सबा जफर (JDU) पीछे

अररिया शगुफ्ता अजीम (JDU) आगे

जोकिहाट मंजर आलम (JDU) आगे

चैनपुर जमा खान (JDU) आगे

दरअसल इस बार माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देने वाला है. इस पीछे वक्फ बिल पर जेडीयू का रुख, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, SIR, बिहार में मुसलमानों के वोटिंग का परंपरागत ट्रेंड जैसी वजहें मानी जा रही थी. इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल को अपने परंपरागत MY समीकरण पर भरोसा था. तेजस्वी को भरोसा था कि उन्हें मुस्लिम उम्मीदवारों का वोट मिलेगा, इसके अलावा उन्हें यादव वोटों पर भी भरोसा था. लेकिन नीतीश कुमार के तीर ने इस सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया.

पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. (फोटो- ITG)

अररिया और जोकिहाट सीटों पर जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों के विरुद्ध विपक्ष का मुस्लिम उम्मीदवार है. बावजूद इसके लोगों ने JDU के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिया है.

लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि यह मात्र ट्रेंड है और अंतिम नतीजे आज शाम तक स्पष्ट होंगे.

बिहार चुनाव में 79 मुस्लिम कैंडिडेट

बिहार चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने कुल मिलाकर 79 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. उनमें से केवल दो महिलाएं हैं.

इन 79 में 23 टिकट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और 21 प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने दिए हैं. लेकिन दोनों ने ही किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया.

बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने 18 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने खाते की 61 सीटों में से 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है. महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है.

