scorecardresearch
 

Feedback

तेजस्वी के MY पर सटीक लगा नीतीश का तीर, JDU के 4 में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट आगे

बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने छप्पर फाड़ प्रदर्शन किया है. यहां पर जेडीयू-बीजेपी को बंपर वोट मिलता हुआ दिख रहा है. जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार के मुस्लिम कैंडिडेट शानदार बढ़त बनाए हुए हैं. (Photo: PTI)
नीतीश कुमार के मुस्लिम कैंडिडेट शानदार बढ़त बनाए हुए हैं. (Photo: PTI)

बिहार के नतीजों में एनडीए को शानदार सफलता मिलती दिख रही है. रुझानों में जनता दल यूनाइटेड 75 से ज्यादा सीटों पर और बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं आरजेडी को मनमाफिक नतीजे नहीं मिलते दिख रहे हैं आरजेडी 34 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. 

इस वक्त एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर और महागठबंधन 45 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. 

इस चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बंपर कामयाबी हासिल की है. पिछले चुनाव में मात्र 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार 75 से ज्यादा सीटों पर आगे है. 

सम्बंधित ख़बरें

giriraj singh
'बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है...' रुझानों पर बोले गिरिराज सिंह 
Bihar Vidhan Sabha Election
सत्तू पराठे, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला... देखें बिहार में जश्न के मेन्यू में क्या-क्या 
Election coverage: nda ahead in most regions with bjp leading
बिहार: रुझानों में BJP सबसे आगे, नंबर 2 पर RJD... जानें जनसुराज का हाल?  
Maithili Thakur about taking lead in Bihar Elections
चुनावी मैदान में जीत के करीब 25 साल की मैथिली, बोलीं- यकीन नहीं होगा...  
nitish results victory
'कमजोर कड़ी' से किंग बने नीतीश कुमार चुपके से कैसे पलटी बाजी, जानिये 

इस चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बार जेडीयू ने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. ये सीटें हैं आमौर, अररिया, जोकिहाट और चैनपुरयह संख्या 2020 के 10-11 मुस्लिम उम्मीदवारों से काफी कम थी, जहां कोई भी जेडीयू का मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाया था. इस बार पहली तीन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाए हुए हैं. 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन

Advertisement

सीट                  उम्मीदवार                       रुझान

आमौर                सबा जफर (JDU)            पीछे
अररिया             शगुफ्ता अजीम (JDU)        आगे
जोकिहाट           मंजर आलम (JDU)           आगे
चैनपुर               जमा खान (JDU)               आगे

 

बिहार के पल-पल बदलते नतीजों को Live जानने के लिए यहां क्लिक करें

दरअसल इस बार माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देने वाला है. इस पीछे वक्फ बिल पर जेडीयू का रुख, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, SIR, बिहार में मुसलमानों के वोटिंग का परंपरागत ट्रेंड जैसी वजहें मानी जा रही थी. इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल को अपने परंपरागत MY समीकरण पर भरोसा था. तेजस्वी को भरोसा था कि उन्हें मुस्लिम उम्मीदवारों का वोट मिलेगा, इसके अलावा उन्हें यादव वोटों पर भी भरोसा था. लेकिन नीतीश कुमार के तीर ने इस सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया. 

पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. (फोटो- ITG)

 अररिया और जोकिहाट सीटों पर जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों के विरुद्ध विपक्ष का मुस्लिम उम्मीदवार है. बावजूद इसके लोगों ने JDU के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिया है.

Advertisement

लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस चुनाव में जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवार भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि यह मात्र ट्रेंड है और अंतिम नतीजे आज शाम तक स्पष्ट होंगे. 

बिहार चुनाव में 79 मुस्लिम कैंडिडेट

बिहार चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने कुल मिलाकर 79 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. उनमें से केवल दो महिलाएं हैं. 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें 
 

इन 79 में 23 टिकट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और 21 प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने दिए हैं. लेकिन दोनों ने ही किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया. 

बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने 18 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने खाते की 61 सीटों में से 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है. महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement