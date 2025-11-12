बिहार चुनाव की हार-जीत पर क्या कहता है AI... तेजस्वी बनेंगे CM या होगी नीतीश की वापसी?

बिहार में मतदान समाप्त होने के साथ ही राज्य की राजनीतिक किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद है. 14 नवंबर को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन सत्ता में बना रहेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार की सत्ता संभालेगा. जानें इस बारे में AI की क्या राय है.

बिहार चुनाव में रिकॉर्ड 66.91% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है. खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं ने 71.6% की अभूतपूर्व भागीदारी दर्ज की, जो पुरुष मतदान (62.8%) से 9% अधिक है. यह महिला मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और सत्ता के फैसले में उनकी निर्णायक भूमिका को दर्शाता है.

एग्जिट पोल का फैसला: NDA को स्पष्ट बहुमत

मतदान समाप्त होते ही नौ प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल जारी किए, और लगभग सभी ने NDA गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देते हुए 130 से 167 सीटों के बीच अनुमान लगाया है. 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है.

Matrize Exit Poll ने NDA को सबसे अधिक 147-167 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है. People's Pulse ने NDA को 133-159 सीटें और महागठबंधन को 75-101 सीटें दी हैं. P-Marq का अनुमान NDA के लिए 142-162 और महागठबंधन के लिए 76-95 सीटों का है.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के लिए सभी एग्जिट पोल्स निराशाजनक रहे. अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने इस नई पार्टी को 0-5 सीटों के बीच रखा है, जिसमें से सात एजेंसियों ने शून्य से शुरुआत की है. यह प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने तीन साल तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके इस पार्टी को खड़ा किया था.

दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान

पहले चरण (6 नवंबर) में 121 सीटों पर 65.08% मतदान हुआ, जो 2020 के 57.29% से काफी अधिक था. इस चरण में तेजस्वी यादव (राघोपुर), तेज प्रताप यादव, और JD(U) के अनंत सिंह (मोकामा) जैसे दिग्गज नेता मैदान में थे.

दूसरे चरण (11 नवंबर) में 122 सीटों पर मतदान हुआ, जहां 68.94% की अभूतपूर्व मतदान दर्ज की गई. इस चरण में 12 कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में थे, जिनमें JD(U) के विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, और BJP की रेणु देवी शामिल थीं.

किशनगंज जिले ने दूसरे चरण में सबसे अधिक 76.26% मतदान दर्ज किया. यह बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है. इसके बाद कटिहार (75.23%), पूर्णिया (73.79%), सुपौल (70.69%), और अररिया (67.79%) का नंबर रहा. ये सभी जिले नेपाल सीमा के पास सीमांचल और कोसी क्षेत्र में हैं, जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है और बाढ़ की समस्या गंभीर रहती है.

महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका

इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी महिला मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही. पहले चरण में 68.5% और दूसरे चरण में 74.7% महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुष मतदाताओं से लगातार 9% अधिक रहा.

महिला मतदाताओं की इस भागीदारी के पीछे नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हाथ माना जा रहा है. 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने 59.7% मतदान किया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 12% बढ़ गया.​

विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार की साइकिल योजना (बालिकाओं को साइकिल), जीविका दीदी कार्यक्रम (स्वयं सहायता समूह), पंचायतों में 50% आरक्षण, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया है.

2020 के चुनाव में Lokniti-CSDS के अनुसार 38% महिलाओं ने NDA को वोट दिया था, जबकि 37% ने महागठबंधन को. यह मात्र 1% का अंतर था. इस बार यह अंतर बढ़ सकता है, क्योंकि NDA ने सीधे 1.4 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹10,000 ट्रांसफर किए हैं.

गठबंधन संरचना और सीट बंटवारा

NDA गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन): सत्ताधारी NDA गठबंधन में पांच पार्टियां शामिल हैं, जिनका सीट बंटवारा इस प्रकार है:

BJP: 101 सीटें (2020 में 74 जीती थी)

101 सीटें (2020 में 74 जीती थी) JD(U): 101 सीटें (2020 में 43 जीती थी)

101 सीटें (2020 में 43 जीती थी) LJP (राम विलास): 29 सीटें

29 सीटें HAM(S): 6 सीटें (2020 में 4 जीती थी)

6 सीटें (2020 में 4 जीती थी) RLM: 6 सीटें

6 सीटें कुल: 243 सीटें​

इस बार का सीट बंटवारा 2020 से बिल्कुल अलग है. BJP और JD(U) को बराबर 101-101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान के LJP (राम विलास) को 29 सीटें दी गई हैं. 2020 में चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था और NDA की कई सीटें काट ली थीं, जिससे RJD सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी. इस बार चिराग गठबंधन में शामिल होने से NDA को फायदा होगा.

महागठबंधन (INDIA ब्लॉक): विपक्ष के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफी विवाद रहा और सभी दलों ने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारे, जिसने मतदाताओं में कन्फ्यूजन पैदा की.

RJD: 143 सीटें (2020 में 75 जीती थी - सबसे बड़ी पार्टी)

143 सीटें (2020 में 75 जीती थी - सबसे बड़ी पार्टी) कांग्रेस: 61 सीटें (2020 में 19 जीती थी)

61 सीटें (2020 में 19 जीती थी) CPI(ML): 20 सीटें (2020 में 12 जीती थी)

20 सीटें (2020 में 12 जीती थी) CPI: 9 सीटें (2020 में 2 जीती थी)

9 सीटें (2020 में 2 जीती थी) CPI(M): 4 सीटें (2020 में 2 जीती थी)

4 सीटें (2020 में 2 जीती थी) VIP: 15 सीटें (2020 में 4 जीती थी, NDA से आई)

15 सीटें (2020 में 4 जीती थी, NDA से आई) कुल - 243 सीटें

महागठबंधन को आखिरी समय तक सीट बंटवारे में परेशानी रही. कई सीटों पर गठबंधन के दो उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे वोट बंट गए.

तीसरा मोर्चा: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना की और 240 सीटों पर उम्मीदवार उतारे (तीन ने नामांकन वापस लिया). किशोर ने तीन साल से अधिक समय तक बिहार में 3,500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की और दावा किया कि पार्टी के 1 करोड़ सदस्य हैं.

प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को "तीसरे विकल्प" के रूप में पेश किया, जो पारंपरिक दोनों गठबंधनों को चुनौती देती है. उन्होंने कहा कि "या तो अर्श पे या फर्श पर" मतलब या तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे या बिल्कुल नहीं लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक, जन सुराज पार्टी का पहला चुनाव निराशाजनक रहा. पार्टी को 0-5 सीटों के बीच अनुमान लगाया गया है, जो किशोर की लंबी मेहनत पर पानी फेर देता है.

प्रमुख मुद्दे जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया:

1. बेरोजगारी और युवा वोट

बिहार के 7.43 करोड़ मतदाताओं में से 51% की उम्र 20-40 साल के बीच है, जिसके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. बिहार में 15-29 आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में 9.9% थी, जो 2018-19 के 30.9% से कम है, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं.

महागठबंधन (RJD-कांग्रेस) ने वादा किया कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी. तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार के 2.3 करोड़ परिवारों में से हर एक को सरकारी नौकरी मिलेगी."

NDA ने पांच साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया - सरकारी, निजी क्षेत्र और उद्यमिता के माध्यम से. पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर को बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर साल 5 लाख स्नातक युवाओं को दो साल के लिए 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा.

2. विकास और बुनियादी ढांचा

PM मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, पटना मेट्रो का पहला चरण, और बेहतर सड़क संपर्क जैसी उपलब्धियों को उजागर किया. हालांकि, बिहार का विनिर्माण क्षेत्र GDP में केवल 5-6% योगदान देता है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है.

NDA ने अपने संकल्प पत्र में 7 एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो रेल, 7 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया.

3. कल्याणकारी योजनाएं और महिला सशक्तिकरण

यह चुनाव महिला कल्याणकारी योजनाओं के इर्द-गिर्द घूमा. नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.4 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए. सरकार ने कहा कि यह छह महीने बाद 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता के साथ आएगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 1.4 करोड़ जीविका दीदियों को यह राशि दी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है.

महागठबंधन ने इसका जवाब 'माई बहिन मान योजना' से दिया। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन जीतता है तो 14 जनवरी (मकर संक्रांति) को सभी महिलाओं को एक बार में 30,000 रुपये दिए जाएंगे (2,500 रुपये प्रति माह का सालाना भुगतान). उन्होंने कहा, "बिहार की मांओं और बहनों की मांग पर हम पूरी राशि एक साथ देंगे."

4. जातीय समीकरण

बिहार की राजनीति जाति के इर्द-गिर्द घूमती है. इस चुनाव में भी जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण रहे:

MY समीकरण (मुस्लिम-यादव): RJD का पारंपरिक वोट बैंक. बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% और यादव 14% हैं.

लव-कुश समीकरण (कुर्मी-कुशवाहा): JD(U) का समर्थन आधार. नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से हैं (2-3% आबादी), जबकि कुशवाहा जाति की आबादी 8% है.

ऊंची जातियां: BJP की ताकत. हालांकि बिहार की आबादी में इनका हिस्सा केवल 10.72% है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 30% सीटें हासिल कीं.

कुशवाहा समुदाय (लगभग 8% आबादी) इस चुनाव में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी जाति समूह के रूप में उभरा. RJD ने 13 कुशवाहा उम्मीदवार खड़े किए, JD(U) ने 13, और यहां तक कि CPI(ML) ने भी इस प्रभावशाली OBC समूह को 5 टिकट दिए.

BJP ने 101 सीटों में से 37 ऊंची जाति (सवर्ण) के उम्मीदवार, 15 वैश्य, 10 अति पिछड़े, 7 कुशवाहा, और केवल 6 यादव उम्मीदवार खड़े किए. 2020 में BJP के 15 यादव उम्मीदवार थे, जो इस बार घटकर 6 रह गए.

RJD ने 143 सीटों में से 52 यादव उम्मीदवार (36%), 18 मुस्लिम, 13 कुशवाहा, 16 ऊंची जाति (7 राजपूत, 6 भूमिहार, 3 ब्राह्मण), और 20 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार खड़े किए.

क्या सरकार ने वाकई 30,000 करोड़ रुपये बांटे?

यह चुनाव का सबसे विवादास्पद दावा रहा. जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता पवन के. वर्मा ने आरोप लगाया कि NDA सरकार ने चुनाव से पहले लगभग 33,000 करोड़ रुपये की "आर्थिक रूप से अविवेकपूर्ण फ्रीबीज" की घोषणा की है, जो राज्य के पहले से ही 4.06 लाख करोड़ के कर्ज को और बढ़ाएगा.

हकीकत यह है कि सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से भारी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन ये सारी योजनाएं चुनाव से पहले शुरू की गई थीं:

1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: 1.4 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति महिला = 14,000 करोड़ का खर्च.

2. मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना: 25 लाख छात्रों (कक्षा 9 और 10) को सीधे खाते में = 450 करोड़ करोड़​ का खर्च.

3. PM-SETU योजना: 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए = 60,000 करोड़ तक का खर्च (केंद्र सरकार की यह योजना, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है.)

4. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 3.92 लाख छात्रों ने 4 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण लिया = 7,880 करोड़ तक का खर्च.

5. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना: 5 लाख ग्रेजुएट युवाओं को दो साल के लिए 1,000 रुपये प्रति माह = 1,200 करोड़ प्रति वर्ष का खर्च

अगर इन सभी योजनाओं को जोड़ें तो यह लगभग 83,530 करोड़ बनता है लेकिन इसमें से अधिकांश राशि PM-SETU (60,000 करोड़) है, जो केंद्र सरकार की योजना है और पांच साल में खर्च होगी. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा एक लोन है, जो स्टूडेंट्स को बाद में वापस करना होगा.

सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बिहार सरकार ने लगभग 15,000-16,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जो 30,000 करोड़ के दावे से काफी कम है, लेकिन फिर भी चुनावी रणनीति के रूप में बहुत बड़ी राशि है.

CAG की रिपोर्ट (जुलाई 2025) में पाया गया कि 2023-24 में 7,567.93 करोड़ का बजट प्रावधान बिना उपयोग के वापस चला गया, जो राज्य की वित्तीय योजना पर सवाल उठाता है.

प्रवासी मजदूर क्या 'X-फैक्टर' बने?

प्रशांत किशोर ने बार-बार कहा कि प्रवासी मजदूर इस चुनाव का "X-फैक्टर" हैं. उन्होंने दावा किया कि हजारों मजदूर जो छठ पूजा के समय बिहार लौटे थे, वे चुनाव में भाग लेने के लिए रुक गए और "बदलाव" (परिवर्तन) के लिए मतदान किया.

2011 की जनगणना के अनुसार, हर साल लगभग 7.06 लाख मजदूर बिहार से गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं. इस साल, कई प्रवासी मजदूर 25-28 अक्टूबर की छठ पूजा के लिए लौटे और मतदान के लिए रुक गए.

हालांकि, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि रेलवे मंत्रालय ने NDA के पक्ष में मतदान बढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाईं. उन्होंने इसे चुनावी हेरफेर बताया. एग्जिट पोल बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों का वोट दोनों गठबंधनों में बंट गया और जन सुराज पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ, जितना प्रशांत किशोर ने उम्मीद की थी.

सांप्रदायिक मुद्दे बेअसर

इस चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी उठा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादास्पद बयान दिया कि बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान जांच की जानी चाहिए. उन्होंने पूर्णिया में रैली के दौरान कहा, "बांग्लादेश से कई राक्षस आते हैं; हमें उन राक्षसों को खत्म करना होगा."

गिरिराज सिंह ने पहले सीमांचल और भागलपुर जिले में "हिंदू गौरव यात्रा" का आयोजन किया था, जहां उन्होंने बार-बार "बांग्लादेशी घुसपैठ" का मुद्दा उठाया, साथ ही रोहिंग्या शरणार्थियों और "लव जिहाद" जैसे विवादास्पद मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की.

मुस्लिम समुदाय के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल बन गया. राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार ने कहा, "बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.7% है, और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए लेकिन वर्तमान बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 20 से कम है, जबकि आबादी के अनुपात के आधार पर कम से कम 40 प्रतिनिधि होने चाहिए." किशनगंज जिला, बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला, दूसरे चरण में सबसे अधिक 76.26% मतदान के साथ सबसे आगे रहा.

प्रशांत किशोर फैक्टर: क्या बना 'फर्श' या 'आर्श'?

प्रशांत किशोर ने तीन साल से अधिक समय तक उन्होंने 3,500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की और दावा किया कि 1 करोड़ लोग उनकी पार्टी के सदस्य बने.

किशोर ने अपनी पार्टी को जाति की राजनीति से ऊपर "शासन-आधारित राजनीति" के रूप में पेश किया, जो बिहार जैसे राज्य में एक साहसिक कदम था जहां जाति अभी भी मतपत्र का बहुत कुछ तय करती है लेकिन चुनाव से पहले ही जन सुराज को झटका लगा.

प्रमुख उम्मीदवार जैसे डॉ. शशि शेखर सिन्हा (गोपालगंज से), डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी (बक्सर के ब्रह्मपुर से), और अखिलेश कुमार उर्फ मुटोर साव (पटना के दानापुर से) पार्टी छोड़कर चले गए. इस विद्रोह ने प्रशांत किशोर को काफी नुकसान पहुंचाया.​

एग्जिट पोल ने जन सुराज को सबसे बड़ा झटका दिया. अधिकांश सर्वेक्षणों ने पार्टी को 0-5 सीटों के बीच रखा, जिसमें सात एजेंसियों ने शून्य से शुरुआत की. हालांकि, एग्जिट पोल बताते हैं कि जन सुराज को 4-7% वोट शेयर मिल सकता है, जो सीटों में नहीं बदलेगा लेकिन स्पॉयलर की भूमिका निभाएगा.

2020 बनाम 2025: क्या बदला?

2020 का नतीजा: NDA कुल- 125 सीटें (BJP 74, JD(U) 43, VIP 4, HAM 4 सीटें)

महागठबंधन कुल: 110 सीटें (RJD 75, कांग्रेस 19, CPI(ML) 12, CPI 2, CPI(M) 2 सीटें)

अन्य: 8 सीटें​

RJD 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी NDA ने 125 सीटों के साथ सरकार बनाई, जो 122 सीटों के बहुमत के निशान को मुश्किल से पार करती है. 2020 में अधिकांश एग्जिट पोल गलत थे. अधिकांश ने महागठबंधन की आरामदायक जीत की भविष्यवाणी की थी.

14 नवंबर को क्या होगा... क्या कहता है AI?

- सभी एग्जिट पोल NDA को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, औसतन 140-157 सीटें. अगर यह सच होता है, तो नीतीश कुमार रिकॉर्ड कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में लौटेंगे. BJP 76-80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है, लेकिन गठबंधन मजबूरियां नीतीश को CM कुर्सी पर बनाए रखेंगी.

- तेजस्वी यादव की महागठबंधन 85-92 सीटों के साथ बहुमत के निशान से कम रहने की संभावना है. RJD सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी रहेगी, लेकिन गठबंधन प्रबंधन पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी.

- प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अपने चुनावी पदार्पण में 0-5 सीटों के साथ निराशाजनक प्रदर्शन करने की संभावना है, हालांकि पार्टी को 4-7% वोट शेयर मिल सकता है, जो करीबी चुनावी क्षेत्रों में स्पॉयलर की भूमिका निभा सकता है.

- महिला मतदाताओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है. 71.6% की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ, वे बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति बन गई हैं. नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं को आकर्षित किया, जबकि तेजस्वी यादव का ₹30,000 का वादा एक काउंटर के रूप में आया.

- जातीय समीकरण इस चुनाव में भी केंद्रीय रहे. MY (मुस्लिम-यादव) बनाम लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) की लड़ाई जारी रही, जिसमें कुशवाहा समुदाय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी जाति समूह बनकर उभरा.

- प्रवासी मजदूरों ने रिकॉर्ड मतदान में योगदान दिया, लेकिन उनका वोट दोनों गठबंधनों में बंट गया. प्रशांत किशोर की उम्मीद कि वे "X-फैक्टर" बनेंगे, पूरी नहीं हुई.

- सांप्रदायिक मुद्दे भी चुनाव में उठे, खासकर सीमांचल क्षेत्र में, जहां "बांग्लादेशी घुसपैठ" और "लव जिहाद" जैसे मुद्दों को उठाया गया. किशनगंज जिले में 76.26% का रिकॉर्ड मतदान मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है.

अंतिम फैसला 14 नवंबर को होगा, जब मतगणना होगी लेकिन एग्जिट पोल और जमीनी हकीकत दोनों यह संकेत देते हैं कि बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार को चुना है, और महिलाओं ने इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है.

यह चुनाव बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है - महिला मतदाताओं की शक्ति, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव, जातीय समीकरणों की जटिलता, और नए राजनीतिक प्रयोगों की सीमाओं को दर्शाता है.

