स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश का ऐलान, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में सूबे की जनता को संबोधित किया. उन्होंने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता. नीतीश कुमार ने 2005 में सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस बल की तादाद 42,481 थी, जो अब 1,10,000 हो गई है और इसे 2,29,000 करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं और आगे 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम हो रहा है. उन्होंने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है. इस पहल से युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

'परीक्षा शुल्क में छूट...'

युवाओं को राहत देते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षाओं का शुल्क घटाकर सिर्फ 100 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. यह फैसला बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा, जिससे लाखों युवाओं को फायदा होगा.

नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य के 7 जिलों में नए मेडिकल अस्पताल खोले जाएंगे. बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए होली, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में विशेष बसें चलाई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष ट्रेनें चलाने का भी अनुरोध करने का जिक्र किया.

