scorecardresearch
 

Feedback

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश का ऐलान, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा शुल्क में कटौती, उद्योगों के लिए मुफ्त जमीन और 7 नए मेडिकल अस्पताल खोलने का भी ऐलान किया.

Advertisement
X
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए CM नीतीश का ऐलान (Photo: X/@NitishKumar)
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए CM नीतीश का ऐलान (Photo: X/@NitishKumar)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में सूबे की जनता को संबोधित किया. उन्होंने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता. नीतीश कुमार ने 2005 में सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया. 

उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस बल की तादाद 42,481 थी, जो अब 1,10,000 हो गई है और इसे 2,29,000 करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं और आगे 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम हो रहा है. उन्होंने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है. इस पहल से युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar
बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 'जेपी सेनानियों' को दिया बड़ा तोहफा, पेंशन बढ़ाकर की डबल 
निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर (PHOTO- ITG)
चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत? JDU दफ्तर के बाहर पोस्टर से हलचल तेज  
अनंत सिंह को जमानत मिल गई है.- (File Photo: ITG)
नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, जेल से बाहर आते ही किया ऐलान 
domicile preference in bihar
'वोट देगा बिहारी, तो नौकरी भी लेगा बिहारी...' क्या है डोमिसाइल नीति, जो नीतीश कुमार ने लागू की है! 
मारा गया कुख्यात अरविंद साहनी (Photo: Screengrab)
बिहार: वैशाली में एनकाउंटर, STF ने 50 हजार के इनामी बदमाश अरविंद साहनी को किया ढेर 

'परीक्षा शुल्क में छूट...'

युवाओं को राहत देते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षाओं का शुल्क घटाकर सिर्फ 100 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. यह फैसला बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा, जिससे लाखों युवाओं को फायदा होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें', स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील

नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य के 7 जिलों में नए मेडिकल अस्पताल खोले जाएंगे. बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए होली, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में विशेष बसें चलाई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष ट्रेनें चलाने का भी अनुरोध करने का जिक्र किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement