राबड़ी देवी की जागी ममता, तेजस्वी के साथ तेजप्रताप को भी दिया जीत का आशीर्वाद, बोलीं- मेरे दोनों बेटे...

Lalu family cast their votes: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर शुरू हो चुकी है. लालू परिवार ने अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद दिया. उन्होंने बातचीत में कहा, 'मेरे दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा.'

इस बात से उनके मां बनने का प्यार दिखा और साथ ही यह भी पता चला कि परिवार में राजनीतिक मतभेदों से ज़्यादा एकता है.

रोहिणी आचार्य ने डाला वोट

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार के सुदूर इलाकों में रहने वाले मजदूर रोजगार के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं और यह चुनाव उन्हीं लोगों के भविष्य के लिए अहम है.

उन्होंने कहा, “ये चुनाव उन मजदूरों के लिए हैं जो गांवों में रोज़गार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार ऐसी सरकार चुनेगी जो युवाओं को रोजगार दे और ‘डबल इंजन सरकार’ को उखाड़ फेंके’.”

राबड़ी देवी का तीखा हमला – ‘गोली चलाने वाले BJP के लोग, PM मोदी को कुछ याद नहीं’

राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी जी ‘कट्टा’ (बंदूक) की बात तो करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि गोली चलाने, लोगों को अगवा करने और हत्या करने वाले उनके ही पार्टी के लोग हैं.

राबड़ी देवी ने कहा, “PM मोदी दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनके लोग गोली चलाते हैं या किसी की जान लेते हैं, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता.”

