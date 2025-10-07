नाराज चिराग को मनाने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, NDA में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज

बिहार विधानसभा के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों को बीच हलचल शुरू हो गई है. सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है. इसी बीच जानकारी आ रही है कि सीट बंटवारे के फार्मूले से चिराग नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे.

वहीं, कहा जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और चिराग के बीच आज शाम तक कोई बात नहीं बनती है तो इसमें कल शाम तक प्रगति होने की संभावनाएं नहीं, क्योंकि चिराग आज शाम को लौटकर पटना आ सकते हैं.

चिराग से मिले धर्मेंद्र और तावडे़

सूत्रों को अनुसार, बिहार में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने के लिए हुई केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की.

अगर आज नहीं बनी बात तो

बताया जा रहा है कि यदि आज चिराग और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो कल शाम तक बातचीत आगे कोई प्रगति नहीं होगी, क्योंकि आज शाम को चिराग दिल्ली से लौट कर पटना आएंगे, जहां से वह अपने पैतृक गांव जाएंगे.

पटना रवाना होंगे चिराग

सूत्रों ने बताया कि चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना रवाना होंगे. वे अपने पैतृक गांव खगड़िया के शहरबन्नी जाएंगे, जहां अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे. चिराग इस अवसर पर गांव में आयोजित श्रद्धा सभा में फूलमाला चढ़ाएंगे और समर्थकों व परिवार से मिलेंगे.

पिता को भारत रत्न देने की मांग

चिराग ने हाल ही में अपने पिता को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी. पुण्यतिथि के मौके पर इस मांग को लेकर भी चर्चा हो सकती है. चिराग की सक्रियता और उनकी पार्टी की भूमिका बिहार की दलित और पिछड़ी जातियों के बीच प्रभाव डाल सकती है.

अंतिम चरण में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) समेत सहयोगी दल हिस्सेदारी तय करने में जुटे हैं. बीजेपी और जेडीयू को 100-100 से अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को भी महत्वपूर्ण हिस्सा मिल सकता है.

पटना में बीजेपी की अहम बैठक

उधर, कल पटना में दोपहर 12 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक 9 या 10 अक्टूबर को होगी, जहां उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी.

दो चरण में होगा मतदान

बिहार में 243 सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. एनडीए विकास और सुशासन पर जोर दे रहा है, जबकि विपक्षी महागठबंधन बेरोजगारी, प्रवासन और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे उठा रहा है. चिराग पासवान की सक्रियता और उनकी पार्टी की भूमिका बिहार की दलित और पिछड़ी जातियों के बीच प्रभाव डाल सकती है.

