scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: आरा में 'जनसुराज' प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, शराब के नशे में धुत युवक ने फेंक ईंट-पत्थर

बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता के काफिले पर नशे में धुत एक युवक ने हमला कर दिया. उन्होंने इस हमले को सोची-समझी साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून असफल है और जंगलराज की स्थिति बनी हुई है.

Advertisement
X
आरा में 'जनसुराज' प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला
आरा में 'जनसुराज' प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला

नशे में धुत एक युवक ने बुधवार को भोजपुर जिले के आरा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता के काफिले पर हमला कर दिया. डॉ. विजय गुप्ता ने इस हमले को सोची-समझी साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह घटना जंगलराज की याद दिला रही है और शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. विजय गुप्ता बुधवार को अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान पर निकले थे. जैसे ही उनका काफिला पिरौटा गांव पहुंचा, नशे में धुत एक युवक ने अचानक स्कॉर्पियो वाहन पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. इस हमले के कारण गाड़ी का शीशा टूट गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

नशे में धुत युवक ने किया हमला

सम्बंधित ख़बरें

bihar elections nitish kumar jdu political challenges
नीतीश को ओपनिंग में ही जीतना होगा मैदान... पहले चरण में जेडीयू के लिए करो या मरो वाली स्थिति 
RJD candidate Shweta Suman's nomination cancelled.
बिहार में महागठबंधन को एक और झटका, मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द 
Jeevika Didiyan क्या हैं? Tejashwi का 30,000 सैलरी वादा 
tejashwi yadav nitish kumar fingers
बिहार चुनाव में कोई सीएम का चेहरा हो या न हो, लड़ाई तो लालू बनाम नीतीश ही है 
bhagirath manjh
'4 दिन दिल्ली रहा, न राहुल मिले...न टिकट', दशरथ मांझी के बेटे ने जताई नाराजगी 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय गुप्ता ने कहा, ये घटना केवल नशे में नहीं की गई. उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया. उन्होंने कहा, 'पिरौटा गांव में एक उपद्रवी व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला किया और शीशा तोड़ दिया.' डॉ. गुप्ता ने आगे कहा कि शराब के नशे में धुत वह व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर अपशब्द कह रहा था.

Advertisement

'सोची-समझी साजिश है हमला'

डॉ. विजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये हमला स्पष्ट संकेत है कि उनके बढ़ते जनसमर्थन से विरोधी दल घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि विरोधी दल जनसुराज की लोकप्रियता से परेशान हैं, इसलिए इस तरह के हमले करवाए जा रहे हैं. ये घटना बिहार चुनाव के माहौल में राजनीतिक तनाव को दर्शाती है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

शराबबंदी पर उठाए गंभीर सवाल

 

 

उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि ये घटना शराबबंदी कानून की असफलता और गांवों में बढ़ते नशे के प्रचलन को उजागर करती है.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जबकि महागठबंधन और आरजेडी के शासन का हाल फिर से जंगलराज की याद दिला रहा है. जनता इन दोनों व्यवस्थाओं से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement