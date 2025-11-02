'न तेजस्वी बनेंगे CM और न सोनिया का बेटा बनेगा PM, क्योंकि...,' मुजफ्फरपुर में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रविवार को आरजेडी पर तीखा हमला बोला हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए को आपका वोट बिहार को राजद के 'जंगलराज' से बचाएगा. उन्होंने कहा कि लालू और सोनिया गांधी को देश की नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लालू-राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह बिहार बर्बाद हुआ, वही 'जंगलराज' एक बार फिर सिर्फ़ चेहरे और वेश बदलकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है. लेकिन मुजफ्फरपुर वाले अगर फैसला कर लें कि एनडीए को जिताना है तो बिहार में जंगलराज को कोई नहीं ला सकता.

शाह ने जनता से अपील की, 'आप अपना वोट किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा, बल्कि अपना वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए दीजिएगा.'

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लालू यादव के बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 'अपहरण, उगाही (रंगदारी) और हत्या के लिए तीन अलग विभाग बनाए जाएंगे.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

लीची के किसानों को होगा फायदा: शाह

Advertisement

गृह मंत्री ने कहा कि जंगलराज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है. उन्होंने मुजफ्फरपुर की लीची की तारीफ करते हुए कहा, 'मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांट रही है. अभी-अभी मोदी जी ने लीची और उसके जूस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी. अब लीची के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है.'

'लालू-सोनिया को परिवार की चिंता'

शाह ने लालू यादव और सोनिया गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा, 'लालू और सोनिया जी- दोनों को देश की नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता है. लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा पीएम बने. लेकिन दोनों को मैं बता दूं कि न तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, न राहुल पीएम, क्योंकि जगह की खाली नहीं है. बिहार में नीतीश बाबू हैं और दिल्ली में मोदी जी हैं!'

'गरीब छात्रों को मुफ्ता शिक्षा'

उन्होंने एनडीए के वादे को दोहराते हुए कहा, 'हमने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा. पीएम किसान के तहत किसानों को मोदी सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपये में बिहार सरकार 3,000 रुपये और जोड़ेगी... अब बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे.'

Advertisement

उन्होंने गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाने का ऐलान करते हुए कहा, '50 लाख गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे. गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.'

---- समाप्त ----