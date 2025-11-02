scorecardresearch
 

Feedback

'न तेजस्वी बनेंगे CM और न सोनिया का बेटा बनेगा PM, क्योंकि...,' मुजफ्फरपुर में बोले अमित शाह

अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर हमला करते हुए बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की. उन्होंने लालू और सोनिया गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों अपने परिवार की चिंता करते हैं, न कि देश की. शाह ने कहा कि लालू के बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर अपहरण, उगाही और हत्या के लिए अलग विभाग बनाए जाएंगे.

Advertisement
X
लालू-सोनिया को अपने परिवार की चिंता, बोले अमित शाह. (photo: X @BJP4India)
लालू-सोनिया को अपने परिवार की चिंता, बोले अमित शाह. (photo: X @BJP4India)

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रविवार को आरजेडी पर तीखा हमला बोला हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए को आपका वोट बिहार को राजद के 'जंगलराज' से बचाएगा. उन्होंने कहा कि लालू और सोनिया गांधी को देश की नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लालू-राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह बिहार बर्बाद हुआ, वही 'जंगलराज' एक बार फिर सिर्फ़ चेहरे और वेश बदलकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है. लेकिन मुजफ्फरपुर वाले अगर फैसला कर लें कि एनडीए को जिताना है तो बिहार में जंगलराज को कोई नहीं ला सकता.

शाह ने जनता से अपील की, 'आप अपना वोट किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा, बल्कि अपना वोट बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए दीजिएगा.'

सम्बंधित ख़बरें

Manoj Tiwari said - RJD has started its goondaism again.
बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो पर हमला! RJD समर्थकों पर लगा गुंडागर्दी का आरोप 
आज अनंत सिंह की कोर्ट में होगी पेशी. (File Photo: ITG)
अनंत सिंह की कोर्ट में होगी पेशी, 80 हिरासत में... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ? 
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी.
'गाली दी, गाड़ियों पर डंडे बरसाए', बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो में भारी बवाल 
Fans turned in numbers while Pawan Singh promots NDA during Bihar Elections
पवन सिंह की चुनावी रैली में उमड़ा जनसैलाब, झलक पाने बेताब दिखे फैंस 
JDUs Counterattack - Collecting Extortion Money from the CM House was Jungle Raj
दुलारचंद हत्याकांड मामले में एक्शन, आधी रात अनंत सिंह हुए गिरफ्तार 

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लालू यादव के बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 'अपहरण, उगाही (रंगदारी) और हत्या के लिए तीन अलग विभाग बनाए जाएंगे.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

लीची के किसानों को होगा फायदा: शाह

Advertisement

गृह मंत्री ने कहा कि जंगलराज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है. उन्होंने मुजफ्फरपुर की लीची की तारीफ करते हुए कहा, 'मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांट रही है. अभी-अभी मोदी जी ने लीची और उसके जूस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी. अब लीची के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है.'

'लालू-सोनिया को परिवार की चिंता'

शाह ने लालू यादव और सोनिया गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा, 'लालू और सोनिया जी- दोनों को देश की नहीं, बल्कि अपने परिवार की चिंता है. लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा पीएम बने. लेकिन दोनों को मैं बता दूं कि न तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, न राहुल पीएम, क्योंकि जगह की खाली नहीं है. बिहार में नीतीश बाबू हैं और दिल्ली में मोदी जी हैं!'

'गरीब छात्रों को मुफ्ता शिक्षा'

उन्होंने एनडीए के वादे को दोहराते हुए कहा, 'हमने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा. पीएम किसान के तहत किसानों को मोदी सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपये में बिहार सरकार 3,000 रुपये और जोड़ेगी... अब बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे.'

Advertisement

उन्होंने गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाने का ऐलान करते हुए कहा, '50 लाख गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे. गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement