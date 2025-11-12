बिहार में किसे मिला बेरोजगार, घरेलू महिलाओं और किसानों का वोट? देखें- Exit Polls के नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें रिकॉर्ड 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कुल मिलाकर दोनों चरणों में औसतन 66 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई जो 2020 के 57.05 प्रतिशत से ज्यादा है. इस बार महिलाओं ने खास तौर पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया जो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 'गेम चेंजर' साबित हो सकती हैं. एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, घर पर रहने वाली महिलाओं (हाउस वाइफ) की पहली पसंद एनडीए नजर आ रही है तो वहीं, किसानों ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है.

सर्वे के अनुसार, NDA को 43 फीसदी, जबकि महागठबंधन को 41 फीसदी वोट शेयर मिलने का अनुमान है. जिसमें से 48 प्रतिशत हाउस वाइफ ने एनडीए को वोट दिया है, जबकि 37 प्रतिशत ने महागठबंधन को वोट दिया है. महिलाओं का वोट NDA के लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में महिलाएं कुल वोटरों का 23 प्रतिशत है.

48% छात्रों ने महागठबंधन को दिया वोट

वहीं, 33 प्रतिशत छात्रों ने एनडीए को वोट दिया है, जबकि 48 प्रतिशत छात्रों ने महागठबंधन को वोट दिया है. उधर, 49% बेरोजगारों ने महागठबंधन को वोट दिया है. तो वहीं, 34 प्रतिशत बेरोजगारों ने एनडीए से रोजगार की उम्मीद लगाई है. उधर, छोटी दुकान और छोटे रोजगार चलाने वाले वोटरों में से 49 फीसदी वोटरों ने NDA को वोट दिया है तो 36 फीसदी वोटरों ने महागठबंधन को वोट दिया है.

किसानों ने महागठबंधन पर जताया भरोसा

सर्वे की मानें तो किसानों ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है, किसानों ने महागठबंधन को 43 प्रतिशत वोट दिया है, जबकि 42% किसानों ने एनडीए को वोट दिया है.

सीएम की पहली पसंद तेजस्वी

Axis My India एग्जिट पोल के मुताबिक, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को 34%, जबकि नीतीश कुमार को 22% वोटरों का समर्थन मिलता दिख रहा है.

NDA को 121-141 सीटें मिलने का अनुमान

एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार, बिहार में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं. यानी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिलने का अनुमान है.

