scorecardresearch
 

Feedback

टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रो पड़े RJD नेता, लालू-राबड़ी आवास के बाहर जमकर ड्रामा- VIDEO

पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह ने जोरदार हंगामा किया. टिकट न मिलने पर उन्होंने कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लेटकर रोए और आरोप लगाया कि उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे. मदन शाह ने आरजेडी सांसद संजय यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
मदन शाह ने RJD पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है. (Photo- Screengrab)
मदन शाह ने RJD पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है. (Photo- Screengrab)

बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच पटना में जमकर ड्रामा हुआ. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर उस समय हंगामा मच गया, जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रहे मदन शाह अचानक वहां पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे.

मदन शाह ने आवास के बाहर गेट के ठीक सामने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में मदन शाह कहते नजर आ रहे हैं कि उनसे आरजेडी टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे. उनका आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉ. संतोष कुशवाहा को पैसे लेकर दे दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav: Yogi is not a star campaigner; he is a star divider.
'बिहार में योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक...', अखिलेश का वार 
Asaduddin Owaisi
बिहार चुनावर: AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, केवटी से अनीसुर को टिकट 
Bihar
इन 7 सीटों पर आमने-आमने फाइट, लेफ्ट में भी खटपट... महागठबंधन में ये क्या हो रहा है? 
RJD and Congress want not development, but a veil - Yogi Adityanaths direct attack.
बिहार चुनाव में जातीय समीकरण साधने अपने-अपने दांव, कौन होगा कामयाब? 
Congress rajd and male candidates controversy in Bihar
BJP ने महागठबंधन पर लगाया दलितों के अपमान का आरोप 

यह भी पढ़ें: इन 7 सीटों पर आमने-आमने फाइट, लेफ्ट में खटपट, RJD-कांग्रेस की लड़ाई... महागठबंधन में ये क्या हो रहा है?

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मदन शाह ने कहा, "मैं सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन टिकट पैसों के दम पर बांटा गया है. पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर धनबल वालों को प्राथमिकता दी है." उन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि संजय यादव ने टिकट की दलाली की है और पैसे लेकर टिकट बेचा गया है.

Advertisement

लालू-राबड़ी के घर के बाहर अफरा-तफरी

घटना के दौरान लालू-राबड़ी आवास के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मदन शाह को वहां से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया. इस बीच, आरजेडी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: मधेपुरा की आलमनगर सीट पर हो गया खेला, एक ही कैंडिडेट ने RJD-VIP से किया नॉमिनेशन

महागठबंधन में सीटों को लेकर खटपट जारी

बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में खटपट जारी है. गठबंधन दलों के बीच आपसी सहमती नहीं बन सकी है. राजद और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद है और कई सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई की स्थिति बन गई है. राजद और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच भी कुछ मतभेद है, जहां मधेपुरा में एक सीट पर एक ही उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों से पर्चा भरा है. मसलन, हालात पेचीदा हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement