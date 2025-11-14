Bihar Election Result Live: लेफ्ट पार्टियों की 20 सीटों पर क्या रहा जनता का मूड? थोड़ी में होगा साफ

Bihar Election Results Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का दिन है. इस बार सभी की निगाहें उन सीटों पर हैं जहां लेफ्ट दलों ने जोरदार चुनौती दी है. राज्य में CPI(ML), CPI और CPM ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इन सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार जनता के मुद्दों पर अपनी पकड़ और जमीनी नेटवर्क के दम पर मुकाबले में हैं. इन सीटों पर चुनावी नतीजे के तमाम अपडेट्स यहां देख सकते हैं.

लेफ्ट पार्टियों ने इस बार नई ऊर्जा के साथ चुनावी समर में उतरकर अपनी सामाजिक न्याय और किसान मजदूर हितैषी राजनीति को आगे रखने की कोशिश की है. CPI(ML) ने सभी 12 सीटें जहां 2020 में विजय पाई थी, फिर से अपने मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. बाकी सीटों पर नए चेहरे और युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है.

इन 20 सीटों में मुख्यतः RJD, BJP और JD(U) के प्रत्याशी लेफ्ट उम्मीदवारों के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हैं. जैसे- दारौली में अमरनाथ यादव (CPI(ML), कल्याणपुर में रंजीत कुमार राम, दिघा में दिव्या गौतम, फ़ुलवारी में गोपाल रविदास, पलिगंज में संदीप सौरव, और कर्घहर में महेंद्र प्रसाद गुप्ता मुक़ाबला कर रहे हैं. कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोर भी हो गया है जहां लोजपा (RV) और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

2020 के चुनाव में लेफ्ट दलों ने 19 सीटों पर लड़कर 12 पर जीत हासिल की थी. इस बार वे 20 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोश‍िश कर रहे हैं. जनता से जुड़े मुद्दे, खेत-मजदूर की आवाज और सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई - इन्हीं सवालों को लेफ्ट उम्मीदवार उठा रहे हैं. CPI(ML) का कहना है कि सीटें भले कम मिलीं, लेकिन उनका फोकस कम नहीं हुआ है.

इन 20 सीटों का पूरा लेखा-जोखा इस चुनाव में जरूरी बन गया है. प्रत्येक सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार का मुकाबला स्थानीय दिग्गजों और कई बार नए चेहरों से है. सीटों का विवरण इस प्रकार है:

भोर: धनंजय

जिरादेई: अमरजीत कुशवाहा

दारौली: सत्यदेव राम

दरौंदा: अमरनाथ यादव

कल्याणपुर: रंजीत कुमार राम

वारिसनगर: फूलबाबू सिंह

राजगीर: विश्वनाथ चौधरी

दिघा: दिव्या गौतम

फुलवारी: गोपाल रविदास

पलिगंज: संदीप सौरव

आरा: कय्यूमुद्दीन अंसारी

अगिआं: शिव प्रकाश रंजन

तरारी: मदन सिंह

डुमरांव: अजीत कुमार सिंह

मटिहानी: महबूब आलम

साहेबपुर कमाल: अमरजीत यादव

बख्तियारपुर: रमेश्वर प्रसाद

सुलतानगंज: लाल बहादुर सिंह

नाथनगर: अरुण कुमार सिंह

कर्घहर: महेन्द्र प्रसाद गुप्ता

