scorecardresearch
 

Feedback

भागलपुर सीट पर गजब ड्रामा! नामांकन करने पहुंचे अश्विनी चौबे के बेटे, फिर एक फोन आया और बदल गया मन

भागलपुर से भाजपा का टिकट न मिलने पर अर्जित शाश्वत चौबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन पिता अश्विनी चौबे के एक फोन के बाद उन्होंने नामांकन नहीं करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि पिता के आदेश और पार्टी अनुशासन का पालन करते हुए वे भाजपा में बने रहेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे.

Advertisement
X
अश्विनी कुमार चौबे ने अपने बेटे को फोन कर बीजेपी में बने रहने की बात कही थी. (फाइल फोटो)
अश्विनी कुमार चौबे ने अपने बेटे को फोन कर बीजेपी में बने रहने की बात कही थी. (फाइल फोटो)

भागलपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था. हालांकि, उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. शनिवार को वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने एसडीओ कार्यालय जा रहे थे, लेकिन नामांकन टेबल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया.​

अर्जित शाश्वत चौबे ने मीडिया से कहा कि उन्हें उनके पिता अश्विनी चौबे का फोन आया, जिसमें कहा गया कि "तुम बीजेपी में हो और बीजेपी में ही रहोगे." पिता के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने निर्दलीय नामांकन नहीं करने और भाजपा के अनुशासन में बने रहने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने पार्टी और परिवार के मान-सम्मान को ध्यान में रखकर लिया है.​

यह भी पढ़ें: धर्म की राजनीति के मैदान में उतरा बिहार का चुनावी रण, NDA और महागठबंधन ने चले ये दांव

सम्बंधित ख़बरें

आरजेडी पर नाराज हुए पप्पू यादव (Photo: Screengrab)
'गठबंधन धर्म निभाइए, उम्मीदवार वापस लीजिए', लालू को पप्पू यादव की नसीहत 
Nomination paper of LJP candidate Seema Singh rejected before Bihar assembly elections
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA को बड़ा झटका! 
Madan Shah
टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रो पड़े RJD नेता, लालू-राबड़ी आवास के बाहर जमकर ड्रामा 
Akhilesh Yadav: Yogi is not a star campaigner; he is a star divider.
'बिहार में योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक...', अखिलेश का वार 
Asaduddin Owaisi
बिहार चुनावर: AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, केवटी से अनीसुर को टिकट 

पहले अर्जित ने कहा था कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण वे निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे ताकि जनता की सेवा कर सकें. उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी लेकिन पिता और पार्टी नेतृत्व के लगातार दबाव के बीच उन्होंने ऐन वक्त पर घर वापसी कर ली. अर्जित ने कहा, "मैंने विरासत का मान रखा और पिता अश्विनी चौबे के आदेश का पालन किया. नामांकन से पहले ही घर वापसी कर ली."

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

रोहित पांडे को टिकट देने से नाराज थे अर्जित चौबे

जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने भागलपुर से रोहित पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिससे अर्जित नाराज थे. भाजपा कार्यकर्ताओं में यह बात चर्चा का विषय बन गई कि पिता अश्विनी चौबे अपने बेटे का समर्थन करेंगे या पार्टी लाइन का. आखिर में अर्जित ने पिता और पार्टी, दोनों के प्रति वफादारी दिखाते हुए फैसला बदल लिया.

यह भी पढ़ें: AIMIM ने बिहार चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, केवटी से अनीसुर रहमान को टिकट

पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे अर्जित

अर्जित ने कहा कि वे अब एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे और संगठन के हित में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा नेतृत्व के फैसले का सम्मान सर्वोपरि है. उनके इस कदम के बाद भागलपुर की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है और इसे भाजपा के लिए राहत की खबर माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement