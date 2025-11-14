सत्तू पराठे, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला... तस्वीरों में देखें बिहार में जश्न के मेन्यू में क्या-क्या

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं. थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है. कौन बनेगा सरताज और किसे मिलेगी हार के सवाल के बीच जश्न की तैयारी भी चल रही है. दिल्ली से लेकर पटना और राज्य के तमाम पावर सेंटर में जीत के जश्न की 'स्वादिष्ट तैयारी' चल रही है. जिस तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं वह सुकून देने वाली हैं. आंखों को भी और जुबान को भी.

दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सुबह-सुबह सत्तू भरे पराठे सेकते हुए दिखाई दिए. तो वहीं जलेबी भी छनती नजर आई. जलेबी से याद आया कि हरियाणा चुनाव के दौरान जलेबी काफी चर्चा में आई थी और देश की यह देसी मिठाई एक पल में राजनीतिक हो गई थी.

बीजेपी दफ्तर में छन रहे जलेबी, सिंक रहा सत्तू पराठा

इस बार फिर बीजेपी दफ्तर में जलेबी छन रही है साथ में सत्तू के पराठे भी हैं तो देखते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाने वाला है.

उधर, मोकामा में इस बार बाहुबलियों की जंग है. जदयू से अनंत सिंह मैदान में हैं और राजद से वीणा सिंह. दोनों ही बाहुबली, लेकिन अनंत सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि उनके आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है. उनके आवास से उठ रही मीठी सुगंध खबर दे रही है कि कुछ तो नीक-नोहर छन रहा है. वहां गुलाब जामुन चाशनी में नहा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अनंत आवास पर चार लाख मिठाइयां बन रही हैं. 50 हजार लोगों के लिए महाभोज की व्यवस्था है. 48 हलवाई, 12 चूल्हों पर स्पेशल खाने की तैयारी में जुटे हैं. पूड़ी छानने के लिए लोइयों का ढेर लगा है. 10 हजार लीटर सुधा दूध मंगवाया गया है.

वाणी सिंह के घर राजभोग से भरे कई टब

उनके सामने चुनावी मैदान में उन्हें टक्कर दे रहीं राजद की वाणी सिंह भी इस मामले में उन्नीस नहीं हैं. उन्होंने चुनावी ताल में तो उन्हें टक्कर दी ही है, साथ ही जीत की मिठाई में भी वाणी सिंह पीछे नहीं हैं. तस्वीर सामने आई है कि वाणी सिंह के आवास पर सफेद रसगुल्ले और पीले राजभोग के टब भरे रखे हैं. यानी स्वाद के मामले में भी यहां टक्कर जोरदार ही है.

कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज चूल्हे धधक रहे हैं. दूध में उबाल है और पलटों से लगातार चाशनी चलाई जा रही है. अगर किसी की हार होगी तो किसी की जीत भी तो होनी ही है, लेकिन वो कहते हैं न कि हार से पहले ही हार क्यों मानी जाए तो भईया धड़ाधड़ बेली जा रही हैं पूड़ियां और खटाखट कट रही हैं सब्जियां और हो रही है महाभोज की तैयारी.

मनेर के लड्डू भी हैं लाइन में



उधर, अपनी जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं. मिठाइयों की भरमार बीजेपी खेमे में भी है. जीत का जश्न मनाने और मुंह मीठा कराने के लिए 500 किलो मनेर के लड्डू का ऑर्डर दिया गया है. बिहार में मनेर के लड्डू सिर्फ स्वाद या मिठास भर नहीं हैं. काजू, किशमिश, खरबूजे के बीज और चने के बेसन से इतराई गई बूंदी को चाशनी में लिपटा कर बनते हैं मनेर के मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट लड्डू.

रोचक है इतिहास

इन लड्डुओं का इतिहास 350 साल से अधिक पुराना बताया जाता है, जब मुगल बादशाह आलम जब मनेर शरीफ की यात्रा पर आए तो उनके खानसामों ने ही लड्डू बनाए. आलम तो अपना सफर करके लौट गए, लेकिन लड्डू यहीं रह गए. इस लड्डू के दीवाने दूर-दूर तक हैं और अब तो इन्हें मिट्टी की हांडी में तरेट कर-सहेज कर दूर-दूर तक सप्लाई भी किया जाता है, जो इसकी ब्रांड वैल्यू में चार चांद लगा देते हैं.

लड्डू-रसगुल्ला की तैयारी के साथ उम्नीदवार और कार्यकर्ता ईश्वर की शरण में भी पहुंचे हैं. मतगणना से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इंदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोकधाम में पूजा करने पहुंचे. उन्होंने शिवमंदिर में आरती की और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा.

