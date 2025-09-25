बिहार चुनाव का काउंटडाउन, 6 अक्टूबर के बाद होगा चुनाव तारीखों का ऐलान

बिहार चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. चुनाव आयोग छह अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा.

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर छह अक्टूबर तक ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार आएंगे और चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में आयोग की टीम किसी भी समय बिहार आ सकती है.

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. राज्य में मुख्य मुकाबला NDA बनाम महागठबंधन के बीच है. सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मैदान में प्रचार करने में जुटे हैं. इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी है.

