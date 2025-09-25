scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव का काउंटडाउन, 6 अक्टूबर के बाद होगा चुनाव तारीखों का ऐलान

बिहार चुनाव में एनडीए और INDIA गठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के भी चुनावी मैदन में उतरने से मुकाबला दिलचस्प बनता नजर आ रहा है.

Advertisement
X
6 अक्टूबर के बाद होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान (Photo: PTI)
6 अक्टूबर के बाद होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान (Photo: PTI)

बिहार चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. चुनाव आयोग छह अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. 

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर छह अक्टूबर तक ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार आएंगे और चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में आयोग की टीम किसी भी समय बिहार आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Muzaffarpur news
मुजफ्फरपुर: 2 बच्चों को लेकर नदी में कूदी महिला 
बच्चों के साथ पुल से महिला ने लगाई छलांग. (Photo: ITG)
दो बच्चों को लेकर नदी में कूद गई मां, जमीनी विवाद से तनाव में थी महिला 
Tensions in the Lalu family! Rohini Acharya has issued a public challenge.
लालू परिवार में घमासान! रोहिणी आचार्य ने दिया खुला चैलेंज 
nitesh kumar and tejaswi yadav
33,000 करोड़ के 'फ्रीबी' वादे... विकास के लिए बेताब बिहार क्या झेल पाएगा नेताओं के बड़े बोल? 
Sambit Patra
'बम फोड़ने वाले खुद फूट जाएंगे', राहुल गांधी के दावे पर बोली बीजेपी 

ि

बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. राज्य में मुख्य मुकाबला NDA बनाम महागठबंधन के बीच है. सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मैदान में प्रचार करने में जुटे हैं. इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement