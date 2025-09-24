'गठबंधन की पेशकश मेरी कमजोरी नहीं, RJD को खामियाजा भुगतना पड़ेगा', बिहार में बोले ओवैसी

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. पटना में कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक की. कांग्रेस समेत राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बुधवार को बिहार में थे. असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी से गठबंधन की कोशिशों से लेकर वक्फ तक, आजतक से खास बातचीत में हर विषय पर खुलकर अपनी बात रखी.

आरजेडी से गठबंधन की कोशिशों पर ओवैसी ने कहा कि मेरी पार्टी ने गठबंधन के लिए लालू यादव को दो और तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि हमने आरजेडी से केवल छह सीटें मांगी थीं, मंत्री पद की डिमांड भी नहीं की थी. ओवैसी ने कहा कि 2020 में जीते पांच में से चार विधायकों को आरजेडी ने छीन लिया था, इसके बावजूद हमने उनसे गठबंधन की पेशकश की. आरजेडी से गठबंधन की पेशकश करना मेरी कमजोरी नहीं थी.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है, जो समाज की बात कर सके. ओवैसी ने कहा कि वह बाप, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, हम लोगों ने उनको पत्र लिखा. अब अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है. उन्होंने कहा कि हमने यही देखा है कि बाप की बात सुनकर सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं. विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

आरजेडी को सीमांचल में फिर हराएंगे

ओवैसी ने कहा कि हम आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे. आरजेडी को इस बार फिर सीमांचल में हराएंगे. उन्होंने प्रशांत किशोर या तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति संभव की कला है. गठबंधन को लेकर फैसला मेरी पार्टी की बिहार इकाई लेगी. ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि यह मुद्दा सीमांचल की अवाम को बेइज्जत करने, शक की सुई उनकी ओर घुमाने के लिए उठाया जा रहा है. हम इसकी निंदा करते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल में घुसपैठिया हैं, तो उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा. घुसपैठिया बैठे हैं, तो कितनों को पकड़ा गया है और कितनों के खिलाफ केस चल रहा है, केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए. ओवैसी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) केंद्र सरकार के ही अधीन काम करता है. उन्होंने पड़ोसी देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में रिवॉल्यूशन आ गया है. हम लोग अराजकता नहीं चाहते, लेकिन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए.

भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बना बिहार

एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में एनडीए की सरकार ना बने. अगर सरकार बनी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार का दावा करते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बन चुका है. ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि बीजेपी वक्फ को खत्म करके रख देगी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी मस्जिदों और खानका को वीरान करेगी, हर साल उर्स मनाने पर रोक लगाई जाएगी, हर शुक्रवार नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाएगी. ओवैसी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या मोदी, अमित शाह या नीतीश कुमार यह तय करेंगे कि कौन मुसलमान है? ओवैसी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर स्तब्ध हूं.

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने गरबा नाइट में जिहादी पर पाबंदी को लेकर कहा कि यह सब बकवास और झूठ है. उन्होंने कहा कि एक मजाक के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं. गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पिछले दिनों आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिलने रबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे. हालांकि, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और उन्हें लौटना पड़ा था.

