WBBSE Madhyamik 10th Result 2025: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट्स पर सबसे पहले होगा जारी

WBBSE West Bengal Board Madhyamik 10th Result 2025: पश्चिम बंगाल बोर्ड माध्यमिक (10वीं) परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) किसी भी समय कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर सकता है. छात्र अपना रोल नंबर निकालकर रख लें ताकि रिजल्ट जारी (WB Madhyamik Result 2025) होने के बाद आसानी से अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

कब आएगा पश्चिम बंगाल माध्यमिक 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025?

पिछले साल के रुझानों के आधार पर WBBSE माध्यमिक परिणाम 2025 या पश्चिम बंगाल 10वीं परिणाम 2025 मई के पहले सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है. 2024 में, WBBSE 10वीं के परिणाम 2 मई को घोषित किए गए थे और 2023 में 19 मई को घोषित किए गए थे. इन रुझानों के आधार पर, बोर्ड द्वारा मई के पहले भाग में परिणाम घोषित करने की सबसे ज्यादा संभावना है. हालांकि, बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की पुष्टि कर सकता है.

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे 10वीं का रिजल्ट

पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके अलावा छात्रों की सहूलियत के लिए Aajtak.in पर भी आसानी से एक क्लिक में नतीजे चेक किए जा सकेंगे.

पश्चिम बंगाल माध्यमिक 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025 Direct Link: यहां रोल नंबर डालकर देख सकेंगे अपने नंबर

How to Check WBBSE Madhyamik 10th Result 2025 on Aajtak.in: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलेगा, यहां 'पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां जरूरी डिटेल्स दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपका पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: अपनी ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर रख लें.

बता दें कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में WBBSE कक्षा 10 की परीक्षा के लिए लगभग 9.84 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में 100 नंबरों में से कम से कम 34 नंबर (34%) चाहिए. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल/इंटरनल असेसमेंट दोनों शामिल हैं. यानी 800 में से कम से कम 272 अंक (34%) प्राप्त करने होंगे.