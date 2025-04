UP Board Class 10th, 12th Marksheet: कैसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड की मार्कशीट? बस फॉलो करें ये 4 स्टेप्स

UP Board Class 10th 12th Marksheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज दोपहर 12:30 बजे यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला है. करीब 51 लाख से अधिक छात्रों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने से पहले अपना एडमिट कार्ड निकालकर रख लें ताकि रिजल्ट जारी (UP Board Result 2025) जारी होने के तुरंत बाद एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी की मदद से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकें.

इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थीं. यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा में 25.56 लाख छात्र शामिल हुए थे, जबकि 25.77 लाख छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी. बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों का परिणाम (UP Board Result 2025) कुछ ही देर में घोषित कर दिया जाएगा.

How to Download UP Board Marksheet 2025: फॉलो करें ये 4 स्टेप

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परिणाम 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें, आपकी प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 4: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

aajtak.in पर ऐसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

छात्रों की सहूलियत के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट aajtak.in पर भी होस्ट किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद छात्र नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपने नंबर चेक कर सकेंगे-

स्टेप 1: सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in के होमपेज पर, 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 2: यहां 'यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर और सुरक्षा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें, आपका यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 4: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि पिछले साल, यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में कुल 29,82,055 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 22,93,467 छात्र पास हुए थे. इसी तरह, यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में 24,52,830 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 20,26,067 उत्तीर्ण हुए थे.

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं पास प्रतिशत 2024

2024 में 10वीं क्लास में 89.55% छात्र पास हुए थे, इनमें 93.40% लड़कियां और 86.05% लड़के शामिल हैं. हाईस्कूल में सीतापुर की प्राची निगम ने 98.50% अंकों के साथ टॉप किया था. वहीं अगर 12वीं बोर्ड रिजल्ट की बात करें तो इंटर बोर्ड का ओवरऑल पास प्रतिशत 82.60% रहा, जिसमें 88.42% लड़कियां और 77.78% लड़के शामिल थे. 12वीं सीतापुर के रहने वाले शुभम वर्मा ने 97.80% के साथ टॉप किया था.