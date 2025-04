UP Board Result 2025 Date and Time Out: 51 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म, कल आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2025 Date and Time OUT: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे कल, शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे. यह जानकारी बोर्ड के अधिकारियों ने दी है.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 कितने बजे होगा जारी?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की घोषणा दोपहर 12:30 बजे यूपी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के नेतृत्व में यह रिजल्ट घोषित होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट साथ-साथ टॉपर्स के नाम की लिस्ट, कुल पास प्रतिशत, जेंडर वाइज परफॉर्मेंस और जिला-वार आंकड़े भी जारी किए जाएंगे. पिछले साल यूपी बोर्ड ने अपने नतीजे 20 अप्रैल को घोषित किए थे, लेकिन इस बार इसमें पांच दिन की देरी हुई है.

कहां-कहां चेक कर सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट?

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट उपलब्ध होगा. इसके अलावा, रिजल्ट को upresults.nic.in और Aajtak.in पर भी चेक किया जा सकेगा, जहां छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल कोड डालकर परिणाम देख सकेंगे.

कब हुई थीं यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं?

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस साल 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित हुई थीं. इन परीक्षाओं में करीब 54 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था. परीक्षा के बाद, 19 मार्च से 2 अप्रैल तक 261 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन किया गया. इस दौरान नकल रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और एसटीएफ की तैनाती शामिल थी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.