UP Board Result 2025: upmsp.edu.in पर कितनी देर में जारी होंगे रिजल्ट, ये है लेटेस्ट अपडेट

UP Board Inter Result, upmsp.edu.in Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) , प्रयाग राज की ओर 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 12.30 बजे यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 (UP Board 10th Exam 2025) और यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2025 (UP Board 12th Exam Result 2025) के नतीजे जारी किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटर और हायर सेकेंडरी परीक्षा (UP Board Inter Exam Result) में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार नतीजों का इंतजार कर रहे थे, जो जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में देखते हैं कि रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है और कितनी देर में परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. देखें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट (UPMSP UP 10th, 12th Exam Result Live Update) से जुड़ा हर एक अपडेट...

UP Board 10th, 12th Result 2025 LIVE Updates-

10:55 am: उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने नतीजे देख सकेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव अपडेट यहां देखें

10:25 am: कहां सबसे पहले आएंगे नतीजे

यूपी इंटर परीक्षा और यूपी हायर सेकेंडरी परीक्षा के नतीजे सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा आप आजतक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी परीक्षा के नतीजे देख सकते हैं. आजतक की वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर सीधे रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

UP 12th Board Result Direct Link (यहां डालें अपने रोल नंबर)

UP 10th Board Result Direct Link (यहां डालें अपने रोल नंबर)

बदल गया है रिजल्ट देखने का तरीका

यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे देखने का प्रोसेस अब बदल गया है. बोर्ड की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, हाई स्कूल का रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर हाईस्कूल के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद जनपद, परीक्षा वर्ष का चयन करें और फिर उसके बाद अनुक्रमांक लिखकर रिजल्ट चेक करना होगा.

बता दें कि UPMSP ने 54 लाख छात्रों की परीक्षा सिर्फ 17 दिनों में करवाई है और 15 दिनों में मूल्यांकन पूरा कर आज परिणाम घोषित कर रहा है.