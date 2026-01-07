scorecardresearch
 
ठंड और घने कोहरे का कहर... नोएडा-गाजियाबाद से जालौर-आगरमालवा तक स्कूल बंद, 10 जनवरी तक रहेगी छुट्टी

उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. नोएडा-गाजियाबाद से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बच्चों के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे.

उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से बच्चों के स्कूल में छुट्टी घोषित की गई.
घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. नोएडा, गाजियाबाद, आगर मालवा और जालौर में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है.

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है.  अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण यह फैसला लिया गया है. आदेश के अनुसार CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूल इस दायरे में आएंगे. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

इसी तरह गाजियाबाद में भी ठंड के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है. जिला अधिकारी गाजियाबाद ने इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है, ताकि बच्चों को ठंड और कोहरे से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके.

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते कुछ दिनों से सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. हालात को देखते हुए आगर मालवा कलेक्टर ने पहले 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया था. इसके बाद ठंड और बढ़ने पर 7 और 8 जनवरी को भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया.

वहीं, राजस्थान के जालौर जिले में भी ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है. कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले में संचालित सभी राजकीय और गैर-राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है.

प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. अगर ठंड और कोहरे का असर इसी तरह बना रहा तो आगे भी छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है. 

---- समाप्त ----
