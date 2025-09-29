scorecardresearch
 

प्रयागराज में 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा फिर हुई रद्द, जानें वजह

प्रयागराज में 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है. अपरिहार्य कारणों से परीक्षा टाल दी गई है. आयोग ने नई परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की है लेकिन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है, अभ्यर्थी नई तिथि का इंतजार कर रहे हैं.

यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी (Photo: Representational)
यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी (Photo: Representational)

प्रयागराज में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है. आयोग ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा का आयोजन फिलहाल टाल दिया गया है. प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 पदों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 3539 पदों पर भर्ती के लिए लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है. इन पदों के लिए परीक्षाएं कई बार टल चुकी हैं.

पीजीटी परीक्षा को पिछली बार 15 और 16 अक्टूबर के लिए तय किया गया था जबकि टीजीटी परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है. परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अभ्यर्थी तैयारी में जुटे थे लेकिन अचानक परीक्षा स्थगन की सूचना से अभ्यर्थियों में निराशा है.

रद्द हुई 15 और 16 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा
रद्द हुई 15 और 16 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा

यूपी-पीजीटी परीक्षा एक बार फिर स्थगित

आयोग ने कहा है कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी. अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी गई है ताकि नई तारीख जारी होते ही उन्हें जानकारी मिल सके.

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को टाला गया

विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और तैयारी प्रभावित हो रही है. हालांकि आयोग का कहना है कि परीक्षा का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए यह कदम जरूरी था.

