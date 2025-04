UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होते ही CM योगी ने कर दी ये बड़ी घोषणा, खुशी से झूमे स्टूडेंट्स

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2025 Out: उत्तर प्रदेश हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे इंटर के परिणाम घोषित किए. छात्र अब अपना रोल नंबर दर्ज करके प्रोविजनल मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ओरिजनल मार्कशीट संबंधित स्कूल से कुछ दिन बाद प्राप्त कर सकेंगे.

UP Board 10th Result 2025 Direct Link

UP Board 12th Result 2025 Direct Link

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कैसा रहा?

इस साल 12वीं में 81.15% (25,98,560 में से 21,08,774 स्टूडेंट) और 10वीं में 90.11% (कुल 25,45,815 में से 22,94,122 स्टूडेंट) पास हुए हैं. 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 9.77% अधिक रहा और 10वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 7.21% अधिक रहा है.

CM योगी ने छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा

यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी. साथ ही बोर्ड परीक्षा में असफल हुए छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है.

विद्यार्थियों!



विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए, यह आत्म-मूल्यांकन का एक अवसर देती है। निराश न हों, फिर से प्रयास करें।



सफलता आपकी राह देख रही है... — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 25, 2025

सीएम योगी ने इसके अलावा बड़ी घोषणा करते हुए मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर्स छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर के सभी टॉपर्स का सम्मान किया जाएगा.

UP Board 10th, 12th Result 2025 LIVE Updates

कहां चेक करें यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट?

स्टूडेंटस अब यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board 12th Result 2025) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा aajtak.in पर भी रिजल्ट लिंक एक्टिव हो गया है, जहां आप अपना रोल नंबर डालकर आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

How to check UP Board 12th marks on the official website: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना जिला और वर्ष के साथ रोल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4: सबमिट पर क्लिक करते ही आपका 12वीं आर्ट्स रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: अपनी इंटर की ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करें व प्रिंटआउट ले लें.

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थीं. यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा के लिए 27.40 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन 25.77 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है.